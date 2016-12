VIDEO: Crvena zvezda premagala madridski Real, poškodba Dončića

V Beogradu so domači košarkarji na polčas odšli s prednostjo osmih točk, ki so jo do konca tretje četrtine povečali na enajst, kar jim je zadostovalo za šesto zmago v sezoni, medtem ko so Madridčani ostal pri devetih. Luka Dončić tokrat ni bil tako uspešen kot pred dvema dnevoma, ko je na domačem igrišču v dobrih 19 minutah prispeval 16 točk, šest skokov, pet podaj in tri ukradene žoge za zmago Reala proti Brose Basketsu.

Luka Dončić se je pri enem od prodorov poškodoval, ko mu je nerodno spodrsnilo, tako da je moral predčasno končati tekmo. Sicer je skušal nadaljevati tekmo, a so bile bolečine prehude, tako da mu je z igrišča pomagal kar zvezdnik Crvene zvezde Stefan Jović. Za zdaj še ni znano, ali gre za resnejšo poškodbo ali ne, Dončić mora po vrnitvi v Madrid opraviti podrobnejši zdravniški pregled.

V Beogradu je začel tekmo, skupaj je bil igrišču nekaj manj kot 12 minut, ob porazu svoje ekipe pa je bil enkrat uspešen z metom za tri točke, dvakrat je zgrešil, tako kot tudi met za dve točki, v svojo statistiko pa je vpisal še skok in dve podaji. Zaradi lažje poškodbe gležnja je igral precej manj. Ljubljančan se je pri enem od prodorov poškodoval, ko mu je nerodno spodrsnilo, tako da je moral predčasno končati tekmo. Sicer je skušal nadaljevati tekmo, a so bile bolečine prehude, tako da mu je z igrišča pomagal kar zvezdnik Crvene zvezde Stefan Jović. Za zdaj še ni znano, ali gre za resnejšo poškodbo ali ne, Dončić mora po vrnitvi v Madrid opraviti podrobnejši zdravniški pregled. Največ zaslug za zmago Crvene zvezde je imel Marko Simonović z 20 točkami, edini razpoloženi igralec gostov pa je bil Jeffrey Taylor s 25.





Luka Dončić in Felipe Reyes (Foto: AP)

Turški derbi med Galatasarayjem in Anadolou Efesom je pripadel gostom, ki so zmagali sedmič v sezoni, Galatasaray pa je ostal pri le štirih zmagal. Za goste, pri katerih se je z 19 točkami izkazal Brandon Paul, je dobrih pet minut igral tudi Alen Omić, ki pa iz dveh poskusov za dve točki ni bil uspešen, zato pa imel dva skoka in podajo. Najboljši strelec domače ekipe je bil Blake Schilb z 21 točkami. Za presenečenje je poskrbel Brose Baskets, ki je doma ugnal Olympiacos z 82:68. Nekaj sekund, sedem, je domači trener Andrea Trichieri namenil tudi slovenskemu košarkarju Alekseju Nikoliću, ki ni dosegel točke, zato pa jih je Darius Miller za peto zmago nemške ekipe, prispeval 20, tudi pet trojk. Za Olympiacos, ki ostajal pri devetih zmagah, je Vassilis Spanoulis dosegel 15 točk.



V Kaunasu je Unics Kazan z 88:80 premagal domači Žalgiris, tako da imata obe ekipi po pet zmag in devet porazov.



Izidi, 14. krog:

Galatasaray - Anadolu Efes 76:86

(Alen Omić 0 točk, 2 skoka in 1 podaja v 5:16 minutah za Anadolu)

Crvena zvezda - Real Madrid 82:70

(Luka Dončić 3 točke, 1 skok, 2 podaji v 11:52 minutah za Real)

Žalgiris Kaunas - Unics Kazan 80:88

Brose Baskets - Olympiacos 86:68

(Aleksej Nikolić ni dosegel točke v 7 sekundah za Brose Baskets)