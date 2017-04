VIDEO: CSKA in Fenerbahče povedla v seriji

Moskovčani so sicer prišli do pričakovane zmage, vendar so vanjo morali vložiti veliko več truda, kot so pred tekmo morda pričakovali. Sicer so bili večji del tekme v prednosti, najvišja je bila ob koncu tretje četrtine, ko so vodili z 72:62. Toda v zadnji četrtini so se prebudili tudi Baski, ki so dve minuti pred koncem tekme s košem Gruzijca Tornika Šengelije povedli z 90:88. Da so presenečenja ni prišlo, je v domači ekipi poskrbel odlični Srb Miloš Teodosić, ki je s trojko svojo ekipo spet popeljal do vodstva, gostom pa je za nov preobrat zmanjkalo moči. Prav Teodosić je bil z 22 točkami najbolj učinkovit igralec tekme, imel pa je tudi pet podaj in dva skoka. Pet točk manj je za CSKA prispeval Nando de Colo, v gostujoči ekipi je bil s 17. točkami najbolj razpoložen Shane Larkin.





Miloš Teodosić (Foto: Reuters)

Za manjše presenečenje so poskrbeli košarkarji Fenerbahčeja, ki so z odlično obrambo v drugem polčasu strli odpor domačega Panahtinaikosa. Ob polčasu so domačini vodili z 42:28, vse je kazalo na njihovo zanesljivo zmago, toda v drugem polčasu je bil koš za domačo ekipo kot začaran. Dosegli so le 18 točk, zato pa so bili toliko bolj učinkoviti gostje, ki so s trojko Nikole Kalinića v 31. minuti povedli s 53:50, nato pa prednosti niso več izpustili iz rok. Še več, do konca tekme so svojo prednost še povečali in prišli do vodstva z 1:0 v zmagah. Ob Kaliniću, ki je za Fenerbahče dosegel 16 točk, je bil najboljši igralec gostov Srb Bogdan Bogdanović, ki je tekmo končal s 23 točkami, v domači ekipi jih je K. C. Rivers prispeval 16.





Izidi, četrtfinale, 1. tekmi:

CSKA Moskva - Baskonia Vitoria 98:90

(CSKA vodi z 1:0 v zmagah)

(Jaka Blažič v minutah za Baskonio)



Panathiniakos Atene - Fenerbahče Istanbul 58:71

(Fenerbahče Istanbul vodi z 1:0 v zmagah)