VIDEO: CSKA in Fenerbahče v četrtfinalu Evrolige povedla z 2:0

CSKA, sicer branilec prvega mesta v najbolj imenitnem košarkarskem klubskem tekmovanju na stari celini, je dosegel drugo zmago nad baskovsko ekipo, po torkovi zmagi za osem je danes slavil za dve točki. Moskovčani so v 28. minuti imeli 17 točk naskoka (64:47), a so v končnici močno popustili in ogrozili zmago. Najbolj razpoložen igralec ruske zasedbe je bil Srb Miloš Teodosić, ki je 16 točkam dodal še osem podaj, pri španski pa je bil najbolj učinkovit Francoz Rodrigue Beaubois z 21 točkami. Njegov slovenski soigralec Jaka Blažič je na moskovskem parketu preživel 9:20 minute, v tem času pa dosegel dve točki ter po en skok in podajo.





Željko Obradović (Foto: Reuters)

V grški prestolnici so po hudem boju slavili gostitelji in izid v zmagah izenačili na 1:1. Atenčani so silovito začeli in po dobrih petih minutah vodili s 16:6, a nato so se razigrali varovanci Željka Obradovića in povsem prevzeli pobudo v dvorani Oaka, po dramatični končnici pa tudi drugič v treh dneh slavili v grški prestolnici. V grški ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Američan Mike James z 22 točkami, v turški pa Srb Bogdan Boganović, ki je 25 točkam dodal še osem skokov in šest asistenc.



Izidi, četrtfinale, 2. tekmi:

CSKA Moskva - Baskonia Vitoria 84:82

(Jaka Blažič: 2 točki, skok in podaja v 9:20 minute za Baskonio)

(CSKA vodi z 2:0 v zmagah)

Panathiniakos Atene - Fenerbahče Istanbul 75:80

(Fenerbahče Istanbul vodi z 2:0 v zmagah).