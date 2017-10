VIDEO: Čudežni Dončić po izjemni predstavi znova polni stolpce španskih časnikov

Luka Dončić

Madridska Marca je zapisala, da je komaj 18-letni Luka Dončić zavoljo stalnih in ponavljajočih izjemnih predstav prenehal biti novica, temveč pomemben člen v vrstah devetkratnega zmagovalca evropske lige prvakov oziroma Evrolige, po novi fantastični predstavi si je še bolj na stežaj odprl vrata v severnoameriško ligo NBA.

V tej sezoni še noben igralec na stari celini ni dosegel tako visokega statističnega indeksa, kot ga je imel Luka Dončič na tekmi proti Milanu.

Omenjeni španski športni časnik je Dončiću dal najvišjo možno oceno, hkrati pa poudaril njegov prispevek v uvodni in predvsem tretji četrtini torkove tekme, ko se je dobesedno poigraval z Milančani in bil najbolj zaslužen za vodstvo 74:60 v 26. minuti, na njegovi poti do zvezd pa tekmeci niso izbirali sredstev in so ga večkrat zaustavili na nešportne načine. Tudi ugledni As, še en madridski športni dnevnik, se je na dolgo in široko razpisal o fantastični predstavi Dončića, njegov statistični indeks zgovorno priča o njegovi absolutni prevladi na parketu, prav tako Dončićev prispevek v bržkone odločilni tretji četrtini, ko je madridska ekipa naredila delni izid 20:0. Njegova predstava ni pustila ravnodušnega niti njegovega stratega Pabla Lasa, ki je na račun Dončića natrosil številne komplimente.





Pablo Laso (Foto: Damjan Žibert)





"Luka je bil igralec, ki je v drugem polčasu prinesel preobrat v naši igri, bil je dobesedno na vsakem koščku igrišča. Njegove statistične številke na tej tekmi so sijajne, a brez pomoči njegovih soigralcev nam ne bi uspelo premagati milanske ekipe, ki ima v svojih vrstah zares izjemne posameznike. V prvem polčasu smo slabo igrali v obrambi, v ključnih trenutkih pa so poleg Luke svoj delež prispevali tudi drugi naši igralci," je dejal Laso, ki se ni mogel izogniti niti vprašanju o morebitnem odhodu Dončića v ligo NBA.

Slovenski reprezentant je že v uvodni četrtini dosegel 10 točk, dva skoka in tri podaje, večji del druge četrtine pa mu je trener Pablo Laso namenil premor. Njegova poteza je bila "zatišje pred nevihto", Dončić je namreč v tretji četrtini zablestel na madridskem parketu in z atraktivnimi potezami gledalce dvignil v prave višave, tekmece pa spravljal v obup.

"Upam, da bo Luka tudi v prihodnji sezoni ostal pri nas, v zvezi s tem nimam veliko za povedati," je dejal Laso in izpostavil, da so Madridčani pomembno zmago nad Milanom dosegli brez številnih pomembnih poškodovanih igralcev, med njimi pa je tudi Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph. "Vsi smo igrali srčno in se do konca borili, ob takšnem pristopu pa smo si zmago tudi v celoti zaslužili. Po takšni zmagi in predstavi se dobro počutim, vendar moramo nadaljevati v tem ritmu. Svoje predstave ne bi posebej izpostavljal, bolj pomembno je, da ekipa zmaguje in da v teh težkih trenutkih, ko imamo številne poškodovane igralce, nadaljujemo v zmagovitem ritmu," je po torkovi zmagi dejal 18-letni Dončić.



Real Madrid - Olimpia Milano 100:90 (30:28, 24:26, 27:20, 19:16)

(Luka Dončič: 27 točk, 8 skokov, 5 asistenc in 3 ukradene žoge v

27:25 minute za Real).