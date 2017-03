VIDEO: Curry z 29 točkami ob 29. rojstnem dnevu pomagal bojevnikom do zmage po zaostanku za 16 točk

Golden State Warriros so proti Philadelphii 76's zaostajali že tudi za 16 točk, pred začetkom zadnje četrtine pa je bilo +12 za goste (78:90). V tem delu so domači zaostanek nadoknadili, ga dobili s 28:14 in zmagali s 106:104. Stephen Curry je 29. rojstni dan obeležil z 29 točkami, čeprav ni imel najboljšega meta. A je zadel nekaj ključnih metov v zaključku tekme. Klay Thompson je dosegel 28 točk, Draymond Green je bil uspešen z 20 točkami ter po osmimi skoki in podajami, v gostujoči ekipi sta bila najbolj opazna Hrvat Dario Šarić s 25 in Jahlil Okafor z 22 točkami. Bojevniki še vedno igrajo brez poškodovanega Kevina Duranta.

Košarkar moštva Oklahoma City Russel Westbrook je dosegel 33. trojni dvojček v sezoni, v velikem jabolku je Brooklynu za zmago s 122:104 nasul 25 točk, 19 podaj in 12 skokov. Westbrook v tej sezoni kaže izjemne predstave, do rekordnega izkupička legendarnega Oscarja Robertsona, ki je v eni sezoni zbral 41 trojnih dvojčkov - ob tem je nekdanji košarkar Cincinnatija in Milwaukeeja s 181. trojnimi dvojčki tudi absolutni rekorder v tem elementu - pa ga loči še osem tovrstnih dosežkov. Branilci prvega mesta iz Clevelanda so dokaj zanesljivo ukanili Detroit, poleg "kralja Jamesa" pa je bil strelsko razpoložen še Kyrie Irving s 26 točkami. LeBron James je za zmago Clevelanda nad Detroitom s 128:96 prispeval 16 točk, 12 podaj in 11 skokov, kar je njegov deseti "triple-double" v tej sezoni lige NBA.

Slovenskega košarkarja Bena Udriha ni bilo v postavi Detroita, ravno tako ni igral Saša Vujačić za New York, ki je na domačem igrišču ukanil Indiano s 87:81. Blestel je kratkohlačnik Carmelo Anthony, ki je v zadnji četrtini dosegel svojih 15 od skupno 22 točk, ob tem pa je pobral še 13 žog pod obema obročema.

DeMarcus Cousins in Anthony Davis sta bili osrednji osebnosti za zmago New Orlansa nad Portlandom s 100:77. Prvi je dosegel 22 točk in devet skokov, drugi pa po 15 točk in skokov.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 128:96

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 104:122

New York Knicks - Indiana Pacers 87:81

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 100:77

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 106:104