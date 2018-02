VIDEO: Davis s 53 točkami popeljal pelikane do šeste zmage v nizu

Jrue Holiday je k zmagi, s katero so se pelikani na lestvici zahodne konference na petem mestu izenačili s Portlandom, dodal 20 točk. Gostitelji le še 1,5 tekme zaostajajo za tretjim mestom zahoda, čeprav igrajo brez all-star košarkarja DeMarcusa Cousinsa, ki je moral zaradi raztrgane ahilove tetive predčasno končati sezono. "Hvala, Anthony, ker nas iz tekme v tekmo vlečeš naprej," je po zmagi dejal Holiday in dodal: "Poglejte samo njegovo statistiko. Neverjeten je!" Štiriindvajsetletni Anthony Davis je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je zbral vsaj 50 točk, 15 skokov in pet blokad. Kljub temu pa s 53 točkami ni dosegel svojega strelskega rekorda; februarja 2016 je na eni tekmi dosegel 59 točk. Devin Booker je za sonca zbral 40 točk in deset skokov, Phoenix pa je izgubil še deseto zaporedno tekmo.

Anthony Davis (Foto: AP)

V Madison Square Gardnu sta Klay Thompson in Stephen Curry skupaj zbrala 47 točk in popeljala prvake Golden State Warriors do zmage s 125:111 nad New York Knicks. Thompson je končal pri 26 točkah, Curry jih je dodal 21, izkazal pa se je tudi Kevin Durant z 22 točkami in devetimi skoki. Bojevniki so od premora za tekmo zvezd dobili vse tri tekme, kratkohlačnike, za katere je Emmanuel Mudiay dosegel 20 točk, pa so premagali že osmič zapored. DeMar DeRozan in Kyle Lowry sta v Torontu proti Detroit Pistons dosegla vsak po 20 točk, Serge Ibaka pa 19; skupaj so popeljali domačo ekipo do zmage s 123:94, kar je še sedma zmaga plazilcev na zadnjih osmih tekmah. Košarkarji Toronta imajo najboljši izkupiček lige v domači dvorani s 25 zmagami in le petimi porazi.

Ljubljančan Goran Dragić je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost; naslednja tekma ga čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo s soigralci gostil Philadelphia 76ers.



Izidi:

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 100:118

Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 104:123

Boston Celtics - Memphis Grizzlies 109:98

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 104:87

New York Knicks - Golden State Warriors 111:125

Toronto Raptors - Detroit Pistons 123:94

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 125:116

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 112:105

Dallas Mavericks - Indiana Pacers 109:103

Utah Jazz - Houston Rockets 85:96