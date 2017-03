VIDEO: James prehitel Shaqa, Chicago pa je ugnal Cleveland in ostaja v lovu za Miamijem

Brooklyn je sicer zadnjeuvrščeno moštvo vzhodne konference, Detroit je v tej konferenci na desetem mestu in še ima teoretične možnosti za preboj v končnico, saj za Miamijem Gorana Dragića ter Indiano na osmem mestu zaostaja dve zmagi. Beno Udrih je dobil 16 minut igre in dosegel šest točk, pet podaj in tri skoke, z 28 točkami pa je bil prvi strelec ekipe Marcus Morris.

LeBron James meni, da so prvaki lige NBA Cleveland Cavaliers v "slabi koži", potem ko so izgubili še tretjo tekmo zapored; tokrat so jih premagali Chicago Bulls, ki so bili boljši z 99:93. Biki so si še s četrto zmago nad konjeniki to sezono precej okrepili možnosti za nastop v končnici prvenstva NBA, pri tem pa so potisnili Cleveland na drugo mesto vzhodne konference za Bostonom. "Trenutno smo res v slabi koži. Nisem razočaran nad pristopom, temveč smo se znašli v slabem položaju. Zdaj moramo premisliti, kako se izkopati iz njega. Čaka nas kar nekaj dela, časa pa ni veliko," je po tekmi dejal James.

Biki za Dragičevim Miamijem zaostajajo le zmago in so se jim znova tesno približali, Chicago prav tako še upa na končnico, v naslednjih dveh tednih pa bodo ekipe odigrale še sedem tekem. "Na vseh moramo zmagati. Vrag je odnesel šalo. Za zdaj nam dobro kaže," pa je po tekmi dejal Jimmy Butler, ki je dosegel 25 točk.

Prvi košarkar Chicaga je bil sicer v Črni gori rojeni Španec Nikola Mirotić, ki je k zmagi prispeval 28 točk in deset skokov. "Želim si le pomagati ekipi do uvrstitve v končnico," je Mirotić dejal po tekmi. Na drugi strani je blestel James s 26 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami, Kyrie Irving pa je za konjenike, ki so nastopili brez poškodovanih Kyla Korverja in Richarda Jeffersona, dodal 20 točk. James je med drugim prehitel Shaquilla O'Neala in je zdaj na sedmem mestu večne lestvice strelcev v NBA, saj je tekmo končal pri skupno 28.599 točkah v karieri, kar je tri več od Shaqa.

Prvi strelec domače zmage Portlanda nad Houstonom je bil Damian Lillard z 31 točkami. Za Trail Blazers je bila to še peta zaporedna zmaga, s katero imajo zdaj tekmo in pol prednosti pred Denverjem v boju za zadnje mesto končnice zahodne konference. Prvi strelec Houstona je bil James Harden s 30 točkami.

Španski zvezdnik Ricky Rubio je s 33 točkami dosegel strelski rekord kariere, temu je dodal še deset podaj in pomagal Minnesoti do zmage s 119:104 nad Los Angeles Lakers. Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 32 točk.

V Phoenixu je Blake Griffin dosegel 31 točk, Chris Paul pa 29 in deset podaj, Los Angeles Clippers pa so v gosteh ugnali Suns s 124:118. Clippers za eno tekmo zaostajajo za četrtim mestom zahodne konference, medtem ko je Phoenix doživel še deseti zaporedni poraz.

