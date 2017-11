VIDEO: Irving s 47 točkami popeljal Boston do 16. zaporedne zmage, Cousins izključen po udarcu Westbrooka

Kelti so sicer v zadnji četrtini zaostajali za deset točk, na koncu pa po podaljšku slavili zmago s 110:102. Kyrie Irving je v zadnjih petih minutah zadnje četrtine zadel pet trojk in zbral tri skoke, ko je Boston zaostanek z 79:89 preobrnil v podaljšek in nato v zmago, že 16. zaporedno. Le v podaljšani igri je zbral deset točk, skupaj pa kar 47. Boston je z novo zmago vodilna ekipa vzhodne konference.

Tudi Cleveland Cavaliers so pokazali, da so začetne težave na uvodu v sezono NBA preteklost in da na vzhodu še niso rekli zadnje besede. Na gostovanju pri Detroit Pistons so prvaki iz leta 2016 zmagali kar s 116:88. Zdaj so konjeniki dobili še peto tekmo zapored. Čeprav je bil pred tekmo v centru ameriške avtomobilske industrije na papirju favorit Detroit, ki je to sezono dosegel 11 zmag ob le petih porazih, so bili gosti odločni, da pokažejo, kdo je glavni. Kevin Love je bil prvi igralec z 19 točkami, 11 skoki in štirimi podajami, LeBron James pa je v 27 minutah zbral 18 točk in osem skokov.

"Zdaj upam, da ne bomo umaknili noge s stopalke za plin," je po zmagi dejal James in dodal: "Že dolgo nismo prišli do takšne zmage kot danes. Včasih v tretji četrtini kar malo zaspimo in dovolimo tekmecem, da se vrnejo v igro. Danes pa nismo popustili in smo zbrano igrali iz minute v minuto. To je za nas velika stvar."

Anthony Davis je dosegel 36 točk in v Louisiani pomagal New Orleans Pelicans do zmage nad Oklahoma City Thunder s 114:107. Pelikani so zaostajali že za 19 točk, na koncu pa so prišli do sladke zmage, ki jo je zasenčil prekršek DeMarcusa Cousinsa, ki je v tretji četrtini s komolcem udaril Russella Westbrooka. Slednji je po izključitvi Cousinsa sicer dosegel še peti trojni dvojček sezone z 22 točkami, 16 skoki in 12 podajami.

Zvezdnik Philadelphie Ben Simmons je prikazal novo dobro predstavo s 27 točkami in popeljal Sixers do zmage s 107:86 nad Utah Jazz. Los Angeles Clippers so doživeli še deveti zaporedni poraz; tokrat so s 85:107 klonili proti New York Knicks. Kristaps Porzingis je za kratkohlačnike v Madison Square Gardnu dosegel 25 točk. "Ko izgubiš devet tekem zapored, bi se najraje smilil sam sebi, a tega ne smeš narediti. Čaka nas veliko dela, a prepričan sem, da bomo našli odgovor," je dejal trener Los Angelesa, Doc Rivers.

Košarkarji Miami Heat na čelu z Goranom Dragićem so bili tokrat prosti; naslednja tekma jih čaka v sredo, ko bodo v domači dvorani gostili prav najboljšo ekipo vzhoda, Boston.

Kyrie Irving (Foto: AP)

Izidi:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 88:116

New York Knicks - Los Angeles Clippers 107:85

Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 118:102

Orlando Magic - Indiana Pacers 97:105

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 107:86

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 92:100

Milwaukee Bucks - Washington Wizards 88:99

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 114:107

Dallas Mavericks - Boston Celtics 102:110 (podaljšek)

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 96:85

Sacramento Kings - Denver Nuggets 98:114