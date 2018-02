KANAL A: Donćić in Dragić vabita: 'Navijajte za naše'

Slovenska košarkarska reprezentanca je v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo vknjižila zmago proti Belorusiji in poraz proti Španiji. V drugem ciklu varovanca Rada Trifunovića čakata težki gostovanji, prvo danes v Podgorici, v ponedeljek pa še v Minsku. Črnogorci napovedujejo zmago, a evropski prvaki bodo govorili na parketu. Zaradi spora med Fibo in evroligo tudi tokrat selektor ne more računati na košarkarje, katerih klubi nastopajo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Med njimi sta tudi košarkar Reala Madrida Luka Dončić in poškodovani igralec Anadolu Efesa Zoran Dragić, ki bosta za kolege navijala prek malih zaslonov. Poglejte kaj sporočata tako reprezentantom kot tudi vam navijačem.

Ne zamudite obračuna Slovenije s Črno goro nocoj od 19.20 na Kanalu A.

Slovenija in Črna gora sta se doslej srečali trikrat. Dvakrat so bili uspešnejši naši košarkarji, zadnji obračun, ki je bil leta 2016, pa so dobili Črnogorci. Tudi naš tekmec je kvalifikacije za SP začel s porazom in zmago.

Slovenija bo naredila vse, da iz Podgorice odnese dve točki. (Foto: Damjan Žibert)

"Na tekmo s Črno goro smo dobro pripravljeni. Fantje so na treningih delali dobro. Naša želja je, da pridemo do zmage, se pa zavedamo, da bo to vse prej kot lahko. Zavedamo se, da nas v Podgorici čaka polna dvorana. Nobena tekma na njihovih tleh ni lahka. Strokovni štab in košarkarji bomo dali vse od sebe, da bomo prišli do zmage. Upam, da bo v Črno goro pripotovalo tudi nekaj slovenskih navijačev," je dejal selektor Trifunović. Da mora Slovenija zmagati, so odločeni tudi reprezentanti. "Pripravljeni smo na boj, od sebe bomo dali vse in poskušali iz Podgorice odnesti dve točki. To srečanje je eno od tistih, ki jih moramo dobiti," dodaja Edo Murić.

Ne zamudite pomembnega obračuna s Črno goro, ki si ga lahko od 19.20 ure ogledate na Kanalu A. Iz Podgorice vam pripravljamo tudi zanimivo oddajo z vsemi zadnjimi informacijami.