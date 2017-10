VIDEO: Dončić in Randolph brez milosti proti Edu Muriću za uvodno evroligaško zmago Reala v Carigradu

Košarkarji madridskega Reala so na krilih izjemnega dvojca Luka Dončić - Anthony Randolph prišli do svoje uvodne zmage v novi evroligaški sezoni, potem ko so v Carigradu brez večjih težav z izidom 88:74 ugnali tamkajšnji Anadolu Efes, za katerega je sploh prve minute v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju zbral še en zlati slovenski reprezentant Edo Murić.