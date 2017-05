VIDEO: Dončič pred številnimi NBA ogledniki v pičlih 12 minutah zbral 14 točk in 7 skokov

Luka Dončić še naprej blesti v dresu madridskega Reala. Španci se zavedajo, da ga bodo težko zadržali v svojem moštvu. Ni skrivnost, da si ga želi lepo število ekip v ligi NBA. (Foto: Twitter)

Potem ko je med tednom z imenitno predstavo, s katero je bil znova igralec srečanja, madridski Real proti Darušafaki popeljal na zaključni turnir Evrolige, Luka Dončić še naprej ne popušča. Tudi v 31. krogu španskega državnega prvenstva je bil eden ključnih igralcev na parketu in prispeval levji delež k zmagi Reala nad mestnim tekmecem Estudiantesom (79:72). Čeprav je na parketu preživel "zgolj" dvanajst minut je v svojo statistko vpisal kar 14 točk, temu pa dodal še sedem skokov in eno asistenco. Luka je bil iz igre praktično nezgrešljiv, saj je zadel vse štiri mete za dve točki, zgrešil pa je zgolj en met za tri točke. Zablestel je predvsem v tretji četrtini, ko je prevzel vajeti igre v svoje roke. Real je ob koncu tretje četrtine vodil s 55:50, ko je Luka nanizal 6 zaporednih točk in svoji ekipi preigral ključno prednost pred zadnjo četrtino srečanja, v kateri je nato prispeval še preostalih pet. Da je bil ključ do uspeha na mestnem derbiju so zapisali tudi na uradni spletni strani kraljevega kluba. "Luka je bil ključ do zmage. V zaključku četrtine je prikazal pravo ekshibicijo," so zapisali. Očitno je Luka takšno predstavo pokazal, ker so si tekmo ogledali tudi številni ogledniki iz severnoameriške lige NBA. Ni skrivnost, da bo Luka prej ali slej zaigral v najmočnejši ligi na svetu in že sedaj si ga številne ekipe želijo v svojih vrstah. Tako so si čarovnije mladega igralca ogledali predstavniki Philadelphie, Denverja, Phoenixa, Minnesote, Utaha, Los Angeles Clippersov, Brooklyjna, Toronta, New Yorka, Atlante in Washingtona. Luka sicer v ligo NBA ne more pred februarjem naslednje leto, ko bo na sporedu izbor oziroma draft. Strokovnjaki celo napovedujejo, da bo Slovenec prvi izbor na omenjenem dogodku.

Luka je bil sicer glede na valorizacijo oziroma indeks drugi najboljši posameznik domačega moštva. Boljša tekma je zgolj za Sergiom Llullom, ki je k zmagi kraljevega kluba prispeval 18 točk, 7 skokov in 4 asistence, ter bil z indeksom 23 tudi najboljši igralec tekme. Pri Estudiantesu je bil najbolj razpoložen Alec Brown, ki je dosegel 20 točk. Real je sicer v 31. krogu odigral šele svojo 28. tekmo, z 21. zmago v sezoni pa ostajajo drugi na prvenstveni lestvici, še naprej vodi Valencia, ki ima ob odigrani tekmi več, eno zmago prednosti pred tekmeci iz španske prestolnice. Madridčani v letošnji sezoni sicer lovijo trojno krono. Pred tedni so že osvojili španski kraljevi pokal, še naprej pa so v igri za končno slavje v Evroligi, kjer jih na zaključnem turnirju v polfinalu čaka obračun s turškim Fenerbahčejem. Glede na letošnjo sezono, pa bodo v lovu za lovorikami zagotovo potrebovali razpoloženega Dončića.

Izid:

Real Madrid - Movistar Estudiantes 79:72 (23:20, 17:15, 21:15, 18:22)