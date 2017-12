VIDEO: Dončićev rival za prvo mesto na naboru navdušil ZDA z 'vesoljskim' košem

Bagley (na fotografiji) med obračunom s Florido State. (Foto: AP)

Slovenski ljubitelji športa že nestrpno pričakujejo naslednji nabor košarkarske lige NBA, kamor naj bi se podal 18-letni član madridskega Reala Luka Dončić. Ljubljančanu napovedujejo, da ga bodo izbrali med prvimi, a če bodo njegovi ameriški rivali nadaljevali v takšnem ritmu, potem slovenskega reprezentanta za prestižni izbor št. 1 čaka še ogromno dela.

Eden izmed tistih, ki mu napovedujejo, da mu bo na naboru pripadla izjemna čast, je 18-letni Arizončan Marvin Bagley III, ki je z univerzo Duke nazadnje premagal ekipo Florida State (100:93) in k temu prispeval kar 32 točk ter 21 skokov. Ob tem je poteza krilnega centra Duka, ko je dobil skok po lastnem zgrešenem prostem metu in v neverjetnem slogu zadel, obšla svetovni splet.

Dončić medtem navdušuje v dresu madridskega Reala in je v Evroligi nazadnje slavil veliko zmago nad branilcem naslova Fenerbahčejem. Ljubljanski talent je odigral eno najboljših tekem med člani in le dva skoka sta mu ob 20 točkah in desetih podajah zmanjkala do premiernega trojnega dvojčka. Vsekakor nekdanji član Olimpije še ni rekel zadnje v boju za najboljša mesta na naboru, kjer se mu po nekaterih izračunih obeta podpis pogodbe z Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ali celo z legendarnimi Chicago Bulls, kjer uspešno nastopa njegov nekdanji klubski kolega, Črnogorec Nikola Mirotić.