VIDEO: Dončićeva ukradena žoga in pet točk za veliko zmago nad Obradovićevim Fenerbahčejem za prvo mesto rednega dela

je k petim točkam dodal še pet skokov, eno podajo in eno ukradeno žogo. Ta ukradena žoga v zaključku tekme je bila ena ključnih potez mladega košarkarja, saj se varovanciniso več uspeli približati Realu. Najboljši posameznik Reala je še enkrat več bil, ki je gostom iz Turčije nasul 16 točk, ob tem pa zbral še tri ukradene žoge in dve podaji.

Pri poražencih, ki se v svoji zasedbi lahko pohvalijo s številnimi nekdanjimi igralci lige NBA, se je najbolj izkazal Bogdan Bogdanović s 15 točkami. A to ni bilo dovolj, da bi četa Željka Obradovića prišla do nove zmage. Kljub temu pa imajo košarkarji iz Carigrada mesto v izločilnih bojih že zagotovljeno. Znanih je sicer že sedem potnikov (Real, CSKA, Olympiakos, Panathinaikos, Efes, Baskonia in Fenerbahče), odgovor o zadnjem pa bo dal neposredni obračun med Darušafako in Crveno zvezdo.

Slovenski reprezentant Jaka Blažič je ob visoki zmagi Baskonie na gostovanju pri Galatasarayu v slabih 18 minutah igre vknjižil tri točke, zbral pa je še tri skoke in eno podajo. Zoran Dragić za Olimpio Milano, ki je slavila na gostovanju pri Žalgirisu, ni zaigral, saj je še vedno poškodovan.

V zadnjem krogu Real Madrid gosti Anadolu Efes, CSKA pa bo doma pričakal košarkarje Olympiakosa. V kolikor bi Real, ki ima zmago prednosti pred Rusi, zadnjo tekmo izgubil, Rusi pa bi premagali Grke, bi v korist Špancev v boju za prvo mesto odločil boljši medsebojni izkupiček na tekmah s CSKA-jem.

Evroliga, izidi petkovih tekem:

Crvena zvezda - Unics Kazan 83:65

Galatasaray – Baskonia 80:103

Žalgiris – Olimpia Milano 84:88

Panathinaikos – CSKA 85:80* po podaljšku

Real Madrid – Fenerbahče 61:56