Real tokrat ni potreboval Dončića, nebogljeni Joventut lahek zalogaj za kraljevi klub

Luki Dončiću je tokrat trener Pablo Laso namenil več počitka, saj je Real hitro rešil dvome o zmagovalcu.

Kot smo v zadnjem času že vajeni, je tudi tokrat strateg madridskega Reala Pablo Laso obračun v Badaloni začel brez Luke Dončića v udarni peterki. Tako so kraljevi klub od prve minute na parketu zastopali Fabien Causer, Facundo Campazzo, Santi Yusta, Walter Tavares, Tray Thompkins. Madridčani so sicer v 15. krogu lovili 14. zmago v sezoni, na drugi strani pa je domači Joventut lovil šele peto. Moštvo iz Badalone namreč v letošnji sezoni zaseda rep razpredelnice, po 14-ih odigranih krogih so namreč zasedali 16. mesto v ligi z 18. moštvi.

Velika kakovostna med moštvi je bila vidna od prve minute. Madridčani so takoj prevzeli pobudo in s serijo trojk takoj prišlo do visoke (dvomestne) prednosti. To so uspešno zadržali do konca prve četrtine, katero so dobili s kar 26:6. Laso v uvodnih desetih minutah razpoložene začetne peterke ni veliko menjal, tako da Luka sploh ni stopil na parket. V drugi četrtini so se strelsko prebudili tudi domačini in uspeli nekoliko znižat prednost Madridčanov, ki pa je bila še vseeno več kot deset točk. Proti koncu polčasa je nekaj minut dobil tudi Dončić, ki je v tem času enkrat uspešno metal na koš in vknjižil prvi dve točki na srečanju. Pri gostih sta bila v uvodnih 20-ih minutah najbolj razpoložena Santi Yusta in Felipe Reyes, ki sta dosegla po osem točk, pri domačih pa je bil z devetimi prvi strelec Maalik Wayns. Drugo četrtina je 20:13 pripadla domačinom, vseeno pa je Real na odmor odšel z zajetno prednostjo 39:26.

Na začetku drugega polčasa je Dončić na parketu preživel nekoliko več časa, a je bil bolj kot strelsko, razpoložen podajalsko. Pri gostih je bil namreč izjemno 'vroč' Yusta, ki je domačinom v uvodnih treh četrtinah 'nasul' 18 točk. Tretja četrtina je sicer z 29:17 pripadla gostom iz Madrida. V zaključku srečanja, ko je Real večino časa vodil z več kot 20 točkami prednosti, Laso Dončića ni več poslal na parket, ki je tako srečanje končal s sedmimi točkami, tremi skoki in štirimi asistencami. Skupno pa je na parketu preživel nekaj več kot 13 minut. Real je na koncu slavil s 84:66. najboljši strelec srečanja pa je bil domačin Wayns, ki je proti kraljevemu klubu dosegel 22 točk. Prvi strelec gostov pa je bil Yusta, ki se je ustavil pri številki 18. Real je tako brez težav dosegel še 14. zmago na 15. prvenstveni tekmi v sezoni in ostaja zanesljivo prvi na lestvici.

Izid:

Divina Seguros Joventut - Real Madrid 66:84 (6:26, 20:13, 17:29, 23:16)

Wayns 22, Jordan 13; Yusta 18, Thompkins 11, Causeur 10, Dončić 7, 3 skoki in 4 asistence v 13-ih minutah igre