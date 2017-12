FOTO in VIDEO: Dragić ekskluzivno za 24ur.com: Komaj čakam na tekmo s prvaki

Goran Dragić je sedmim točkam večera dodal še štiri skoke in pet podaj. (Foto: AP)

"Prišli smo do zmage, to je najpomembneje," je po tekmi dejal Dion Waiters in dodal: "A ko bomo enkrat za vselej ugotovili, kako je treba igrati, bomo nezaustavljivi. Vemo, kako dobri smo lahko, še posebej v obrambnih nalogah." Wayne Ellington je k prvi zmagi po dveh zaporednih porazih dodal 14 točk, Tyler Johnson 12, Kelly Olynyk pa deset. "Moramo priznati, da ima J-Rich Richardson pravi karakter in je zelo tekmovalen. Tudi, ko mu pri metu iz igre ni šlo, ni obupal, vseeno je odlično igral v obrambi," je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra. Marvin Williams je za Charlotte Hornets, ki so izgubili, čeprav je kar sedem košarkarjev doseglo vsaj deset točk, zbral 16 točk, Nicolas Batum 13, Michael Carter-Williams, Jeremy Lamb in Cody Zeller pa vsak po 12.

Naslednja tekma Miami čaka v nedeljo, ko bo prav tako v domači dvorani gostil prvake Golden State Warriors. "Komaj čakam na dvoboj s prvaki. Na njih imamo lepe spomine. Lani smo odigrali fantastično tekmo in jih tudi premagali. Motiva ne bo manjkalo, upam, da ostanemo na zmagovitem nizu tudi po tekmi z ekipo Golden State," je ekskluzivno za novinarko 24UR Sanjo Modrić povedal 31-letni Ljubljančan.