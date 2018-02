VIDEO: Trener Miamija z veselo novico šokiral Dragića tik pred treningom: To je bila ena redkih priložnosti

Četrtkovo jutro je bilo slavnostno za tabor Miami Heat in Gorana Dragića, ki je izvedel, da so ga izbrali na letošnjo tekmo vseh zvezd. Dragić se je praktično že odrekel svojemu prvemu "vpoklicu", nato pa je dobil priložnost zaradi poškodbe Kevina Lova in s tem postal prvi Slovenec, ki se bo lahko udeležil ene najbolj spektakularnih tekem na svetu. Konec tedna med 16. in 18. februarjem se bodo v Los Angelesu in dvorani Staples Center zbrali najboljši košarkarji z ameriške strani luže. Med njimi pa bo tudi legendarni kapetan slovenske reprezentance, ki bo tako pritisnil piko na i izjemnemu lanskemu letu, v katerem je z rojaki prvič v zgodovini pokoril Evropo.

Dragić (levo) s trenerjem Miamija Erikom Spoelstro. (Foto: AP)

"Če sem iskren, sem bil pripravljen na oboje. Da bi sodeloval in na to, da me ne bodo vpoklicali," je Dragić povedal medijem, ko so novico o njegovem nastopu potrdili. "Danes, ko sem izvedel, sem bil seveda vesel. To je izkušnja, ki jo doživiš enkrat v življenju, zato sem res ponosen. Dal bom vse od sebe. Sem prvi Slovenec, ki bo na tekmi zvezd, to je zame osebno nekaj ogromnega, tudi za mojo državo. Vesel sem, da bom lahko tam tudi zanje."

Na Twitterju je dodal: "Ponosen sem, ker bom zastopal Miami Heat in odigral prvo tekmo zvezd. Hvala soigralcem, ki so mi pomagali, da se je to zgodilo!"

Spoelstra je želel presenetiti Dragića

Trener Erik Spoelstra je bil po poročanju dnevnika Miami Herald tisti, ki je Dragića pred vsemi soigralci presenetil tik pred začetkom jutranjega treninga. Tudi Spoelstra je imel v zadnjih dneh razlog za slavje, vodstvo tekmovanja ga je namreč izbralo za trenerja meseca po desetih zmagah Miamija na 15 tekmah. 47-letnik iz Illinoisa je priznal, da je novico namenoma zadržal zase in jo nato povedal pred vsemi, ker je želel videti presenečenje na obrazu Ljubljančana.

"To je v življenju ena redkih priložnosti, ko lahko koga presenetiš," je Miami Herald citiral Spoelstro. "Zdaj z družbenimi omrežji reči tako hitro pridejo ven. Lahko si videl šok na njegovem obrazu. 'Kul' je, ko vidiš skupino igralcev, kako uživa v uspehu nekoga drugega."

Miami v LA ne bi mogel poslati boljšega

Ameriški mediji opozarjajo, da je Dragić v karieri že (vsaj statistično) igral boljše, trenutno v ekipi Miami Heat povprečno dosega 17,0 točke, 4,8 podaje in 4,1 skoka na tekmo. V minuli sezoni je na tekmo prispeval 3,0 točke več in tudi podajo več, a Ljubljančanu skorajda vsi privoščijo, da bo enkrat le okusil zvezdniško smetano na tekmi zvezd.

"Kot prvi strelec Miamija in eden od kapetanov ekipe, boljšega igralca ne bi mogli poslati v Los Angeles za NBA tekmo zvezd 2018. Dragić bo gotovo kos nalogi in dokazal bo, da si zasluži, da ga imajo za enega najboljših košarkarjev v ligi NBA," so zapisali na spletni strani heatnation.com, kjer dnevno spremljajo dogodke iz floridskega moštva.

Čestitke "bratu" Goranu

Na spletu so se zvrstili številni odzivi na odločitev vodstva lige, ki je Dragića uvrstilo v moštvo Clevelandovega asa LeBrona Jamesa. "Več kot zasluženo!!!" je menil član šampionskega moštva Miamija izpred nekaj sezon Dwyane Wade. "Zaslužiš si, brat moj!!!" je dodal Udonis Haslem, legenda Miamija, ki bo po odhodu iz kluba najverjetneje prepustil kapetanski trak ravno Dragiću.

"Čestitke mojemu fantu Goranu Dragiću za uvrstitev na tekmo zvezd," dodaja srbski član Sacramento Kings, Bogdan Bogdanović, medtem ko je Nikola Vučević dodal, da bi se moralo vse skupaj zgoditi že "veliko prej". Jusuf Nurkić iz Bosne in Hercegovine je pristavil: "Čas je že bil!"

Izostale niso niti čestitke rojakov, med njimi je najbolj pomenljiva tista, ki jo je spisal Goranov brat Zoran Dragić. "#IMA #BOGA," je čivknil član Anadolu Efesa. "Tako je gileeee!!!!!" pa je na spletu slavil Realov zvezdnik Luka Dončić.