VIDEO: Dragić nasmejan iz mrzlega Milwaukeeja, poleg košev uspešno (s kepo!) zadel tudi soigralca

Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA ponoči gostovali pri Milwaukee Bucks in zmagali s 106:101. Slovenski zvezdnik Goran Dragić je k zmagi ekipe s Floride v 33 minutah prispeval 15 točk, pet podaj in štiri skoke, a imel tudi šest izgubljenih žog.

Dragić je na gostovanju pri jelenih izgubil kar nekaj žog, vseeno pa tekmo sklenil s povsem spodobnimi 15 točkami. (Foto: AP)

Najboljši mož Miamija je bil center Hassan Whiteside, ki je zbral 27 točk, 13 skokov in šest blokad. Pri gostiteljih, ki so proti Miamiju izgubili še drugič v štirih dneh, je Khris Middleton dosegel 25 točk, Giannis Antetokounmpo pa je 22 točkam dodal deset skokov in šest podaj.

"Odigral je pošastno dobro. Da bo tako, si lahko videl že pri prvi blokadi, pri prvem skoku in prvem napadu. Igral je s povsem drugačno agresivnostjo," je Whitesida pohvalil trener Erik Spoelstra. Ta je bil v zaključku tekme sicer malce na trnih, a med drugim ga je "pomiril" tudi Dragić s prostima metoma 12 sekund pred koncem, ko je bilo na semaforju 104:98. Zadnja prosta meta pa je zadel Wayne Ellington 9,5 sekunde pred koncem.

Poleg prostih metov zadela tudi Dragićeva kepa

Igralce Miamija v naslednjih dneh čakajo še tri tekme v gosteh. Po obračunu v zasneženem Milwaukeeju je Dragić "v zasedi" s kepo pričakal soigralca Josha Richardsona in videoposnetek uspešnega "napada" objavil na družbenem omrežju Twitter. Ni kaj: ekipa vročice se je iz hladnega Wisconsina vrnila dobro razpoložena.

Naslednji nasprotniki Miamija bodo Brooklyn Nets. Ti so nocoj doma izgubili proti San Antonio Spurs (95:100), pri gostih je LaMarcus Aldridge dosegel 34 točk. Charlotte Hornets so gladko s 133:109 odpravili Washington Wizards, kar sedem domačih igralcev je doseglo vsaj enajst točk, Dwight Howard pa je 18 točkam dodal še 15 skokov.

Zmage za Atlanto, Golden State, Memphis, Oklahomo in LA Clippers

Atlanta je s 94:93 premagala New Orleans, Dennis Schroder je pri domačih ob 13 točkah podelil kar 15 podaj. Toronto je bil s 96:91 boljši od Detroita, čeprav je Andre Drummond pri gostih dosegel 25 točk in 17 skokov. Pri domačih je Jonas Valančiunas 17 točkam dodal 16 skokov. Chicago je doma izgubil proti Golden Statu s 112:119, Klay Thompson je za zmagovalce prispeval 38, Stephen Curry pa 30 točk. "Splash Brothers" sta torej skupaj zmogla 68 točk ali več kot polovico sredinega dosežka prvakov v vetrovnem mestu, kjer so bojevniki niz gostujočih zmag podaljšali že na 14. Memphis je s 105:99 porazil New York, Tyreke Evans je bil najboljši mož domačih s 23 točkami, desetimi podajami in šestimi skoki.

Oklahoma City je s 114:90 odpravila Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony je bil s 27 točkami prvi strelec domačih in tekme. Sacramento je doma izgubil proti Utahu s 105:120, Donovan Mitchell je s 34 točkami prednjačil pri zmagovalcih. Los Angeles Clippers pa so s 109:104 ugnali Denver, Blake Griffin je bil z 20 točkami in 12 skoki prvo ime tekme.

Izidi:

Milwaukee Bucks ‒ Miami Heat 101:106

(Goran Dragić 33 minut, 15 točk, 5 podaj, 4 skoki in 6 izgubljenih žog za Miami)

Charlotte Hornets ‒ Washington Wizards 133:109

Atlanta Hawks ‒ New Orleans Pelicans 94:93

Brooklyn Nets ‒ San Antonio Spurs 95:100

Toronto Raptors ‒ Detroit Pistons 96:91

Chicago Bulls ‒ Golden State Warriors 112:119

Memphis Grizzlies ‒ New York Knicks 105:99

Oklahoma City Thunder ‒ Los Angeles Lakers 114:90

Sacramento Kings ‒ Utah Jazz 105:120

Los Angeles Clippers ‒ Denver Nuggets 109:104