VIDEO: Dragić nezadovoljen po porazu v Brooklynu: Naša obramba ni bila dobra

Tekmo v Brooklynu je imel Miami vse do končnice v svojih rokah, vendar pa so domači na koncu prišli do izenačenja, vodstva in zmage s 101:95. "Naša obramba ni bila dobra. Prvo četrtino so igrali z visokim centrom in smo to lažje branili, drugi polčas pa niso imeli klasičnega centra, ampak centre, ki lahko mečejo za tri, in smo imeli s tem težave," je dejal Dragić in priznal, da imajo vedno težave z Brooklynom.

"Nekako nam ne ustrezajo. Brooklyn je dobra ekipa. Mogoče njihov rezultat tega ne kaže, ampak z njimi imamo vedno težave," je povedal Dragić, ki sicer meni, da Miami letos igra odlično. Slovenski košarkar je na tekmi zbral 17 točk, po štiri skoke in podaje in eno blokado v 32 minutah igre.

"Zdaj smo nekako ujeli ta pravi ritem. Bila je težka tekma, jutri je že naslednja in moramo si odpočiti ter poskusiti zmagati. Ne smeš iti v tekmo, da si boljši od ostalih. To moraš pokazati na igrišču," je še povedal Dragić, ki je bil nad porazom razočaran, kot tudi njegovi soigralci, vendar meni, da bodo to presegli, njemu osebno pa bo počitek v času all star vikenda dobro del, da si odpočije in napolni baterije za drugi del sezone.

Goran Dragić (Foto: AP)

Toronto je s 86:83 premagal San Antonio in proti ostrogam zabeležil prvo zmago po decembru 2015. Kyle Lowry je za Toronto dal 24 točk, DeMar DeRozan je 21 točkam dodal šest podaj in sedem skokov.

Phoenix je na krilih Devina Bookerja, ki je dosegel 30 točk, ugnal Denver s 108:100. Za Nuggets je 30 točk dal Jamal Murray. New York Knicks so bili s 117:115 boljši od Utaha, Tim Hardaway Jr. je za kratkohlačnike vpisal 31 točk. Los Angeles Lakers so z 99:86 porazili Indiano, Jordan Clarkson pa je v dresu jezernikov dosegel 33 točk, sedem podaj in sedem skokov.

Izidi:

Toronto Raptors - San Antonio Spurs 86:83

Brooklyn Nets - Miami Heat 101:95

Detroit Pistons - Washington Wizards 112:122

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 106:88

Denver Nuggets - Phoenix Suns 100:108

Utah Jazz - New York Knicks 115:117

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 99:86