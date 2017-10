VIDEO: Dragić počival tretjo tekmo zapored, vročica za dve točki boljši od čarovnikov

Miami Heat je na peti pripravljalni košarkarski tekmi v svoji American Airlines Areni premagal Washington Wizards s 117:115. Kapetan slovenske izbrane vrste Goran Dragić po odločitve trenerja Erika Spoelstre že tretjo zaporedno tekmo ni igral za vročico, počivali so tudi Udonis Haslem, Dion Waters, Hassan Whiteside in še nekateri drugi, zmagovite točke pa je v izdihljajih razburljivega dvoboja prispeval Jordan Mickey.

Junak tekme je pri zaostanku 114:115 sekundo pred koncem zadel met za tri točke. Najbolj učinkovita igralca domače zasedbe sta bila Bam Adebayo s 15 ter Tyler Johnson s 14 točkami, v gostujoči pa Jason Smith z 20 in John Wall s 16 točkami.

Miami je pred današnjo tekmo premagal Atlanto s 96:90 in Charlotte s 109:106, izgubil pa proti Brooklynu z 88:107 in Orlandu z 90:93. V noči na soboto se bo Miami v Kansas Cityju pomeril s Philadelphio. Liga NBA se bo pričela 17. oktobra, Dragića in soigralce uvodna tekme rednega dela sezone čaka na gostovanju v Orlandu, prva domača tekma pa bo 21. oktobra proti Indiani.