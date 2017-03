VIDEO: Dragić povedel vročico do zmage proti prvakom iz Clevelanda

Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8. Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.

Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj Video Nalagam.. Vrhunci NBA tekme Houston - Memphis Ogled videovsebin omogoča VOYO Že imaš dostop? Prijavi se! 14-dnevni brezplačni dostop. PREIZKUSI ZDAJ! Ogled videovsebin omogoča VOYO Pozdravljen

nimaš kupljenega dostopa. 14-dnevni brezplačni Voyo dostop. PREIZKUSI ZDAJ! Nalagam.. Vrhunci NBA tekme Houston - Memphis

Goran Dragić je na igrišču preživel 24 minut, bil pa je zelo natančen pri trojkah (4-5). Pri polnjenju koša tekmecev mu je z 20 točkami pomagal Hassan Whiteside, pri poražencih pa je ob odsotnosti zvezdnika LeBrona Jamesa, ki mu je trener namenil počitek, največ točk (21) zbral Channing Frye. Tyler Johnson je za Miami, ki je v zadnjih 22 tekmah vknjižil 18 zmag, dodal 17 točk, ekipa pa je 18-krat zadela za tri točke.

"Prisilili smo jih, da so več metali z razdalje in skupaj smo stopili v napadu, to je na koncu odločilo tekmo," je po novi zmagi dejal razpoloženi Dragić, ki je v tretji četrtini dosegel deset točk. Miami zdaj za Detroitom in osmim mestom na lestvici, ki pelje v končnico, zaostaja za tekmo in pol. Miami je tokrat že dvanajstič zaporedoma doma premagal Cleveland, kar je drugi takšen najdaljši niz. Doslej so največkrat, kar 15-krat, v domači dvorani premagali Sacramento. Ekipi Miamija in Clevelanda se bosta v ponedeljek vnovič srečali v Clevelandu.

Igrala je tudi ekipa Bena Udriha Detroit Pistons, s 136:106 je bila boljša od Philadelphie, a slovenski košarkar ni dobil priložnosti za igro. Za zmagovalce je bil s 26 točkami najboljši Kentavious Caldwell-Pope, za Philadelphio jih je Nik Stauskas dosegel 24.

Izidi:

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 106:136

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 101:94

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 120:92

Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 91:101

Denver Nuggets - Charlotte Hornets 102:112

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 123:108

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 97:90 (podaljšek)

Portland Trail Blazers - New Jersey Nets 130:116