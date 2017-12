FOTO in VIDEO: Dragić: Prvi polčas smo bili enakovredni, v nadaljevanju pa so pokazali, zakaj so prvaki

Goran Dragić (Foto: AP)

Miami je trenutno deseta ekipa na vzhodu, Golden State pa se je z osemnajsto zmago utrdil na drugem mestu na zahodu oziroma tretjem v ligi. Gorana Dragića in soigralce zdaj čakajo tri zaporedna gostovanja. V noči iz srede na četrtek bodo igrali v San Antoniu, tri dni kasneje v Brooklynu, 11. decembra pa v Memphisu. "Prvi polčas smo bili enakovreden tekmec, v nadaljevanju pa so pokazali, zakaj so svetovni prvaki. Imajo celo kopico odličnih igralcev, ki so zlahka naredili veliko razliko. A jutri je nov dan in naše misli so že pri naslednjem tekmecu, ki igra precej drugače. Tekma s San Antoniom bo za nas veliko bolj pomembna," je dejal slovenski zvezdnik.