VIDEO: Dragić še naprej počiva, vročica pa izgubila, v Kansas Cityju boljša Philadelphia

Od Gorana Dragića v letošnji sezoni lige NBA veliko pričakuje tudi trener Miamija Erik Spoelstra. (Foto: AP)

Košarkarji Miami Heat so se na pripravljalni tekmi za novo sezono severnoameriške lige NBA v Kansas Cityju pomerili s Philadelphia 76'ers in izgubili s 95:119. Zvezdnik vročice, slovenski reprezentant Goran Dragić ni igral, saj mu je trener Erik Spoelstra namenil večer oddiha. Trener vročice skrbno pripravlja Gorana na novo sezono in mu po napornem Eurobasketu, na katerem je slovenska reprezentanca osvojila zlato medaljo, namenja počitek. Slovenski kapetan tako ob porazu ni stopil na parket. Za Miami so bili ob porazu sicer najbolj razpoloženi Dion Waiters, James Johnson in Bam Adebayo, ki so vsi dosegli po 13 točk. Na strani zmagovalcev pa sta bila z 19 točkami najbolj razpoložena JJ Redick in Ben Simmons. Miami je sicer odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone, ki jo bodo otvorili s tekmo proti floridskemu rivali Orlandu. V zaključku priprav je vročica odigrala šest tekem, Goran na večini ni veliko igral in je pri tem dosegla tri zmage (Atlanta, Charoltte in Washington), ter tri poraze (Orlando, Philadelphia in Brooklyn).

Pripravljalno tekmo so odigrali tudi Detroit Pistons, katerih član je Slovenec Beno Udrih. Gostovali so pri Milwaukee Bucks, ki so v domači dvorani zmagali s 107:103, Udrih pa ni igral.

Izidi:

Miami Heat - Philadelphia 76ers 95:119

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 107:103