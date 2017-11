VIDEO: Dragić z 20 točkami in zmago čestital trenerju Spoelstri za rojstni dan

Miami je z zmago prekinil niz treh zaporednih porazov, Goran Dragić pa je bil z 20 točkami, petimi skoki in šestimi podajami prvi košarkar vročice. Tyler Johnson je k zmagi dodal 19 točk, trener moštva Erik Spoelstra pa je že vajen, da njegovi varovanci vsako leto zmagajo na njegov rojstni dan. Še četrto leto zapored so namreč košarkarji Miamija imeli tekmo na njegov rojstni dan in še četrtič zapored so zmagali. Spoelstra ima 47 let. Za bike sta bila najbolj učinkovita Lauri Markkanen s 25 točkami, Robin Lopez jih je dodal 22.

"Veseli me, da smo končno prišli do dosežka, ki smo ga želeli, da je naša igra končno obrodila sadove. Všeč so mi bili čustveni izzivi, ki so jih morali fantje prebroditi. Res si želijo zmagati," je dejal po tekmi trener.

Na parket se je po petih tekmah premora zaradi poškodbe vrnil tudi Hassan Whiteside in dosegel 13 točk in 14 skokov. "Bila je res nora tekma, gor in dol ves čas. Veseli nas, kako smo se pobrali in jo pripeljali do konca. Veseli smo zmage, še posebej pred tem dolgim gostovanjem, ki nas čaka. Počasi se sestavljamo, počasi se že kaže naša prava igra," " je po tekmi, polni preobratov, dejal slovenski zvezdnik večera Dragić.

Naslednja tekma Miami čaka v petek, ko bodo gostovali pri Denverju.

Trener Miamija Erik Spoelstra. (Foto: AP)

Izidi:

Miami Heat - Chicago Bulls 97:91

New York Knicks - Houston Rockets 97:119

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 126:121

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 107:124

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 119:109

Washington Wizards - Phoenix Suns 116:122

Memphis Grizzlies - Orlando Magic 99:101

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 98:104

Denver Nuggets - Toronto Raptors 129:111

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 112:103 (podaljšek)

Boston Celtics - Sacramento Kings 113:86

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 119:98