VIDEO: Dragićev Miami dobil tesno končnico v Washingtonu

Miami je praktično vodil vso tekmo, v zadnji četrtini še za 10 točk, a so se košarkarji iz prestolnice vztrajno bližali in 11 sekund pred koncem je Otto Porter z zadetima prostima metoma Washington približal na 89:88. Gostitelji so želeli potek tekme dokončno preobrniti z osebnimi napakami, a naposled niso dosegli želenega cilja, za Miami pa sta bila s črte prostih metov po enkrat natančna Jame Johnson in Justise Winslow.

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je k zmagi Miamija nad Washingtonom prispeval 6 točk, 7 podaj, 5 skokov in 2 ukradeni žogi. (Foto: AP)

Slovenski košarkarski as Goran Dragić tokrat ni imel svojega dne, saj je v statistiko vpisal met iz igre 3:11, trojke celo 0:4 in je v 31 minutah dosegel vsega šest točk, ob tem pa dodal še pet skokov, sedem podaj in tekmecem ukradel dve žogi. Pri moštvu iz Floride je bil z 22 koši in 16 skoki najbolj učinkovit Hassan Whiteside, dve točki manj je dosegel Johnson, pri Washingtonu je 26 točk in 10 skokov dosegel Bradley Beal.

Košarkarje Miamija po prostem dnevu čaka obračun v domači dvorani z Indiano.



Liga NBA, izidi:

Washington Wizards - Miami Heat 88:91 (Goran Dragić: 6 točk, 7 podaj, 5 skokov in 2 ukradeni žogi za Miami)

Indiana Pacers - Detroit Pistons 107:100

Brooklyn Nets - Utah Jazz 118:107

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 118:113

Toronto Raptors - New York Knicks 107:84

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 123:120

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 104:101

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 87:111

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 86:82

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 146:114

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 113:122