VIDEO: Dragićeva poteza po trilerju v 'Zlatogradu' odmeva v srbskih medijih

Zgodovinska zmaga slovenskih košarkarjev proti odlični Srbiji v Zlatogradu, kot so za kratek čas na družbenih omrežjih preimenovali Carigrad, je sprožila cel val odzivov tudi v Srbiji, kjer so lahko z igro svojih košarkarjev zagotovo zadovoljni. A bolj kot priznanja za osvojeno drugo mesto, je v srbskih medijih odmevala poteza našega kapetana in najboljšega igralca tekmovanja Gorana Dragića, ki je takoj po koncu tekme stopil do neutolažljivega srbskega košarkarja Vladimirja Lučića, ki so ga prevzela čustva in so ga še pred koncem zalile solze. Kot pišejo srbski mediji, je takrat nastala zagotovo ena najboljših fotografij tega prvenstva, gesta neverjetnega Dragića pa se je zapisala v zgodovino košarke in pokazala, da ima naš ’zmaj’ res veliko srce. "Dragić je pokazal, da ceni našo reprezentanco," so zapisali novinarji srbskega Blica.

'Srbi potopili Srbe', 'Neusmiljen Srb v dresu Slovenije'

Sicer so srbski mediji po finalu evropskega prvenstva v košarki, v katerem je Slovenija premagala Srbijo s 93:85, polni hvale ne samo na račun Dragića pač pa tudi ostalih reprezentantov in navijačev obeh ekip. Kritike letijo le na račun sodnikov.

Dragića so srbski mediji označili za "Srbina" v dresu Slovenije. Prav tako so se dotaknili dejstva, da je Srb potopil Srbijo. Trener naše zlate reprezentance Igor Kokoškov je namreč rojen v Srbiji. Po tekmi so se Srbi na družbenih omrežjih razpisali prav o tem. Kot so zapisali, so Srbi Srbom vzeli zlato. "Človek, ki je naredil čudo … Igor Kokoškov je pripeljal Slovenijo na vrh Evrope. Fant iz Banatskega Brestovca je zrušil svojo Srbijo iz klopi ’zmajčka’. Do zlata je prišel brez poraza!"

'Niste na vrhu Evrope, a za nas ste heroji!'

Sicer pa so srbski mediji polni hvale na račun svoje reprezentance, ki je do konca pokazala borben duh. "Niste na vrhu Evrope, a ste za nas heroji. Ste naš ponos," odmeva v srbskih medijih. Kot so se razpisali športni novinarji, je srbska reprezentanca naredila pravo malo čudo v Carigradu, saj so na prvenstvo odšli brez osmih košarkarjev. "Nimamo zlata, a to zlato si bomo zapomnili … Slovenci so bili boljši, zasluženo so osvojili zgodovinsko zlato – brez poraza so si podredili Evropo in to pod vodenjem našega čudežnega strokovnjaka Igorja Kokoškova."

Selektor Đorđević: Imeli so sijajnega vodjo Dragića, ki je dal ton prvenstvu

Če je bilo komu težko, ko so bili na nasprotni strani Orli, je bilo to meni. Beograjčan sem. Tam sem odrasel. Čeprav sem trenutno v NBA, sem še vedno tudi srbski in evropski trener. Na tekmi seveda skušam izključiti čustva. Čestitke tudi srbski ekipi in Saši Đorđeviću. Za malo Slovenijo pa je to velik uspeh. Blic povzema slovenskega selektorja Igorja Kokoškova

Srbski selektor Aleksander Đorđević je v pogovoru za RTS pohvalil svoje igralce, posebej tudi zaradi poškodb v zadnjih dneh, ki so še dodatno zdesetkale izbrano vrsto Srbije. "Stefan Jović je igral, dokler je lahko, ko je začel šepati, pač ni šlo. Lazić po težavah pred nekaj dnevi še ni bil nared za tako tekmo." V svojem slogu je zavrnil tudi namige, da je Srbija na EP odšla nepopolna. "Kolegi iz drugih reprezentanc so mi rekli, da sem prišel brez sedmih, osmih igralcev. Ne, prišel sem z 12 najboljšimi." Tudi srbski selektor je bil po tekmi kritičen: "Lahko analiziram tekmo in nekatere situacije, ki so se zgodile v zadnjih minutah in ki se na tem nivoju in na tem tekmovanju ne bi smele zgoditi, a so se. Toda v tem ne smemo iskati izgovora." Zato je raje športno čestital Sloveniji: "Na prvenstvu niso izgubili. Imeli so sijajnega vodjo Dragića, ki je dal ton prvenstvu, Dončić gre zanesljivo po njegovih stopinjah, imeli so tudi Prepeliča, ki je fenomenalno odigral finale."

Srbijo pokopala slaba končnica

Sportski Žurnal poroča, da je imela Srbija ob vodstvu z 82:80 lepo priložnost, da osvoji naslov, a je varovance Đorđevića pokopala slaba končnica. Tudi ta časnik pa ne more mimo učinka Dragića v drugi tretjini. "Srbija je po trojki Birčevića še vodila z 28:27, nato pa je kontrolo prevzela Slovenija. Bolje rečeno Goran Dragić. As iz NBA je do polčasa dosegel neverjetnih 26 točk! Đorđević je menjal branilce, a ni pomagalo. Srb v dresu Slovenije je bil neusmiljen in Slovenija je ušla na 38:28." A komentator izpostavlja tudi druge Slovence, ki so kasneje zadevali v kritičnih trenutkih, Klemna Prepeliča, Anthonyja Randolpha ter Jako Blažiča, predvsem pa tudi neumnosti v srbski vrsti, predvsem nepotrebne tehnične napake in nešportne prekrške.

Kritike na račun sojenja

Kritike na račun sojenja in poteza Gorana Dragića po tekmi, ki športno tolaži tekmece, so tudi osrednja novica Telegrafa, kjer so poseben članek namenili tudi Luki Dončiću, ki so ga tam poimenovali kar čudežni otrok in v nadaljevanju vunderkind.

Sportski Žurnal citira tudi Milana Mačvana, ki ga je razjezil sodniški kriterij. "To se nam je v Carigradu zgodilo že drugič. Nemogoče je piskati štiri prekrške za tri točke, dve tehnični napaki in da Vasa Micić dobi tehnično napako po čistem prekršku slovenskega košarkarja v napadu," Mačvana povzema časnik, a tudi, da je košarkar na koncu čestital Sloveniji za naslov. "Nekdo je moral izgubiti," pa je morda najpomembnejši del izjave Marka Gudurića po trilerju, ki sta ga sinoči v dvorani Sinan Erdem prikazali obe ekipi, na prestolu pa je bil prostor le za eno.

Hrvati predvsem o porazu Srbov

Hrvaški mediji so se razpisali predvsem o tem, da so Srbi vendarle pričakovali zmago in da jih mora tokratni poraz boleti. "Vsak poraz boli. Marsikateri športnik bi vam potrdil, da je zadnji dan bolje osvojiti bron, kot pa izgubiti zlato. Tako je sedaj tudi srbskim košarkarjem, ki so odigrali fenomenalen turnir," poročajo novinarji Dnevnika.hr. Srbski zvezdnik Bogdan Bogdanović je s svojimi solzami po tekmi ganil Srbe in celo Hrvate, ki so zaradi slovenskega zlata in srbskega srebra dobili nov naziv, da so državljani države, ki leži med zlatom in srebrom. "Žal mi je, da sem na koncu izgubil moči. Težko je, a bomo zdržali. Izgubili smo na težek način in žal mi je, da nisem imel več moči," je s solzami v očeh dejal Bogdanović in dodal, da čestita Slovencem, ki so v finalu "igrali moško". "Imeli so neverjeten turnir. To je velik uspeh tudi za nas in ogromna izkušnja. Dali smo vse od sebe, oboji."

