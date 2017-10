VIDEO: Dragon kot pravi kapetan vodilni strelec Miamija za prvo zmago v sezoni

Miami je na uvodni tekmi novega tekmovalnega obdobja izgubil proti Orlandu s 109:116. Tedaj je bil Goran Dragić, najboljši posameznik nedavno končanega evropskega prvenstva, s 17 točkami drugi strelec svoje ekipe. Na tekmi proti Indiani pa je še izboljšal svoj prejšnji dosežek, v 32 minutah je dosegel 23 točk, ujel še pet žog in trikrat podal ter je bil najučinkovitejši igralec Miamija, ki je prišel do prve zmage (112:108).

Dion Waiters je na drugi tekmi dodal 19 točk za Miami, ki je vodil že za 21 točk, v zadnjih minutah pa se je naskok skoraj povsem stopil. Ko je Dragić zadel trojko je Miami sredi tretje četrtine povedel z 87:66, nato pa so gostje dobili zadnji del z 42:25.

Tako sta bila za končni uspeh zelo pomembna prosta meta Jamesa Johnsona (14 točk) v zadnjih sekundah. Najboljši strelec tekme Victor Oladipo (28 točk) je namreč Indiano 23 sekund pred koncem zadel trojko in Indiana je tedaj zaostajala le še za tri točke (106:109).

"Ko smo gradili našo prednost je bila obramba zelo aktivna. Naše reakcije, položaj rok, pomaganja, to je tisto, kar si želimo in na čemer gradimo našo identiteto. V zadnji četrtini pa se je vse obrnilo na glavo in nas je prevelika usmeritev v napad pahnila v težave," je tekmo strnil trener Heat Erik Spoelstra.

Dragić ima v novi sezoni tudi to čast, da je eden od treh kapetanov moštva, poleg njega sta to še izkušeni Udonis Haslem in James Johnson.

Poškodba Teodosića

Ekipa Los Angeles Clippers je dotolkla Phoenix Suns kar s 130:88, vendar razpoloženje po tekmi ni bilo prešerno, saj si je levo nogo poškodoval srbski branilec Miloš Teodosić, ki naj bi ga po prvih podatkih čakali podrobnejši pregledi, tudi z magnetno resonanco

Veliko bolj izenačen je bil obračun med Milwaukee Bucks in Portland Trailblazers, kjer je za slavje prvih s 113:110 poskrbel Grk Giannis Antetokounmpo. Ko je zgrešil oba prosta meta v začetku zadnje minute, ko je njegova ekipa zaostajala za točko, je že kazalo, da ne bo junak srečanja, pa je nato ukradel žogo, zabil v naslednjem napadu in ob izdihljajih tekme še blokiral zadnji poskus tekmecev. S kar 44 točkami, ki jih je tokrat nanizal, je s povprečjem 38,3 točke prvi strelec lige.

Curry in Durant izključena

Še vedno pa formo iščejo branilci naslova Golden State Warriors in poraženi finalisti minule sezone Cleveland Cavaliers. Obe ekipi sta večer zaključili sklonjenih glav, s porazoma z dvomestnima številkama. Španec Marc Gasol je zbral 34 točk za Memphis Grizzlies, ki so Warriors prizadejali drugi poraz na tretji tekmi sezone s 111:101. Stephen Curry je imel pri gostih 29 točk, 13 skokov pa Kevin Durant, oba pa sta bila v zadnji minuti izključena po ugovarjanju sodnikom.

Cavaliers pa so izgubili doma, Orlando Magic je bil boljši s 114:93 in je Cleveland ugnal prvič po 17 porazih. Pri gostih, ki so vodili tudi za 37 točk, je bil najučinkovitejši Črnogorec Nikola Vučević (23). LeBron James je dosegel 22 točk.

Izidi:

Miami Heat - Indiana Pacers 112:108

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 93:114

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 128:94

L.A. Clippers - Phoenix Suns 130:88

Denver Nuggets - Sacramento Kings 96:79

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 96:87

Milwaukee Bucks - Portland Trailblazers 113:110

New York Knicks - Detroit Pistons 107:111

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 77:87

Houston Rockets - Dallas Mavericks 107:91

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 111:101