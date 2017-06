VIDEO: Ekshibicija Clevelanda z rekordnimi 24 trojkami, James prehitel Magica

Doslej še nobena ekipa v finalih lige NBA ni nadoknadila zaostanka 0:3 v zmagah, še najbližje temu je bil leta 1951 New York, ki si je izboril sedmo tekmo, a jo izgubil. Golden State je še vedno na dobri poti, da osvoji naslov prvaka, a je v Clevelandu dobil pravo lekcijo košarke, saj so gostitelji vodili od začetka do konca. V lanskem finalu je sicer Cleveland preobrnil izid v zmagah po vodstvu bojevnikov in slavil naslov prvaka. Po igrišču so se konjeniki "razleteli" še v prvi četrtini, ko so dosegli neverjetnih 49 točk in vodili tudi že za 17 točk. V drugi četrtini niso popuščali in najvišje njihovo vodstvo je bilo 21 točk, ob polčasu je bilo 86:68, met Clevelanda pa kar 61 odstoten. Velika trojica Irving, James in Love je takrat skupaj dosegla 65 točk.

Tudi v nadaljevanju ni bilo upanja za Golden State, ki je "pogorel" v vseh elementih, le Kevin Durant je bil na svojem nivoju, ostali so razočarali. Cleveland je do stotice prišel dobrih šest minut pred koncem tretje četrtine, na koncu je bilo 137:116. Cleveland je zadel kar 24 trojk, kar je novi rekord finalnih tekem lige NBA. Cleveland se je izkazal z moštvenim uspehom, največja junaka pa sta bila znova Kyrie Irving, ki je dosegel 40 točk, in LeBron James (31 točk). Slednji je že devetič v finalih v statistiko vpisal trojnega trojčka, s čimer je postavil rekord, ki si ga je do zdaj delil z Magicom Johnsonom. K zmagi je prispeval 31 točk, deset skokov in 11 asistenc.

"Imamo DNK šampionov. To smo danes pokazali. Peta tekma bo še težja, a smo optimistični, vsekakor se nismo predali," je bil zadovoljen James, ki je s svojo ekipo poskrbel še za nekaj rekordov finalnih obračunov. Cleveland je kot omenjeno zadel 24 metov za tri točke, polčas dobil 86:68 (v enem polčasu še nikoli ni bilo toliko košev), še nobena ekipa pa v eni četrtini ni dosegla 49 točk, kot so jih bojevniki kljub osmim zgrešenim prostim metom tokrat v prvi, v kateri jih je Irving prispeval 28. Doslej tudi nobena ekipa v enem polčasu finala ni zadela 13 metov za tri točke, kar je tokrat uspelo gostiteljem.

Pri Golden Statu je Kevin Durant dosegel 35 točk, slabše pa je tokrat odigral Stephen Curry, dosegel je zanj skromnih 14 točk. "Pripeljali so topove, mi pa na to nismo bili pripravljeni. Naša obramba je bila šibka, svoje je dodala živčnost, ki so jo s svojimi odločitvami povečali še sodniki. Psihološko je bila to zelo, zelo težka tekma. Čestitam zmagovalcem bitke, so odlična ekipa, ki je povrh igrala še doma. Kdor je mislil, da jih bomo kar pometli, se je pošteno zmotil. Še nam bodo povzročali preglavice, o tem sem prepričan," pa je bil realen trener gostov Steve Kerr.

"To je bila tekma za življenje ali smrt. Prva, a ne zadnja. Daleč smo od tega, da bi se lahko veselili, čaka nas še veliko dela, če hočemo ubraniti naslov. Zaenkrat smo še v veliki luknji, je pa to začetek plezanja iz nje," je povedal Irving po tekmi.

Peta tekma bo v ponedeljek v Oaklandu.

LeBron James je blestel tudi na četrti tekmi finala lige NBA. (Foto: AP)

Izid, finale NBA:

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 137:116

- Golden State vodi s 3:1 v zmagah