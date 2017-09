VIDEO: Ekskluzivno s kampa Miamija: 'Trener me umirja, a jaz grem kar na polno'

Goran Dragić v dresu Miami Heat. Vodstvo letos od njega pričakuje, da bo ekipo popeljal (najmanj) v končnico. (Foto: AP)

V kampu NBA ekipe Miami Heat se ne uvodnih treningih veliko vrti okoli našega Gorana Dragića.

Goran Dragić je s strani ameriškega združenja profesionalnih novinarjev dobil nagrado "Robes Patton memorial award", ki jo podeljujejo igralcu, ki se je izkazal z izjemno profesionalnostjo pri delovanju z lokalnimi novinarji v sezoni 2016/2017.

Trenerski štab spremlja vsak njegov korak in skrbi, da 31-letnega Ljubljančana, po zares napornem evropskem prvenstvu, ko je ob zlati kolajni osvojil tudi nagrado MVP, ne obremeni preveč. "Me kar malce umirjajo in postopoma bremenijo z večjimi napori, toda jaz ne znam iti s polovico moči. Na trening, ko smo igrali 5 na 5, sem šel kar na polno. Takšen sem," je poročevalki 24UR iz ZDA Tadeji Lampret zaupal kapetan slovenske reprezentance, ki ga v kratkem čakajo že prve pripravljalne tekme. Očitno pri Miamiju, tudi zaradi briljantno odigranega EP, od njega veliko pričakujejo v naslednji sezoni. Upravičeno mu bo Miami Heat letos plačal 17 milijonov dolarjev, da bo ekipo popeljal v končnico, morda zdaj, ko mu bodo soigralci že bolj zvesto sledili, še korak, dva, tri, dlje. Manjka mu le še nastop na tekmi zvezd lige NBA in šampionski prstan. Kdo ve, morda bo na krilih evropskega zlata letel tudi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in tudi tam pokoril konkurenco ... Več pa v osrednji oddaji 24UR.