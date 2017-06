VIDEO in FOTO: Golden State je prvak lige NBA, Durant pa MVP finala

Oakland slavi naslov prvaka, Golden State je drugič v zadnjih treh letih najboljše moštvo lige NBA, najboljši so bili tudi v sezoni 2014/15. V končnici so bojevniki izgubili le eno tekmo (četrto tekmo finala v Clevelandu), na peti tekmi finala pa so do odločilne prednosti prišli v izjemni drugi četrtini (dobili so jo z 38:23). Ob zmagi bojevnikov je Kevin Durant dosegel 39 točk in bil najboljši strelec ekipe. Stephen Curry je prispeval 34 točk in deset podaj. Clevelandov LeBron James je bil prvi strelec tekme z 41 točkami, Kyrie Irving jih je zbral 26.

Cleveland je dobil prvo četrtino s 37:33 in vodil tudi v drugi četrtini, največ z osmimi točkami prednosti. Nato pa je sledila serija Golden Stata, domači košarkarji so v sedmih minutah naredili delni izid 27:4 in prišli do lepega vodstva, ki ga nato do konca tekme niso več izpustili iz rok. Ob polčasu je bilo +11 (71:60), po tretji četrtini pa sicer le še pet točk prednosti (98:93), vendar gostitelji niso popuščali in so se veselili naslova prvaka.

Kevin Durant je bil izbran za MVP finala. (Foto: AP)

Izid:

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

4:1 v zmagah

Prvaki zadnjih deset sezon:

2007-08 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

2008-09 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4:1

2009-10 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:3

2010-11 Dallas Mavericks Miami Heat 4:2

2011-12 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4:1

2012-13 Miami Heat San Antonio Spurs 4:3

2013-14 San Antonio Spurs Miami Heat 4:1

2014-15 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:2

2015-16 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4:3

2016-17 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:1