VIDEO: Chicago brez pietete do Isaiaha Thomasa in Bostona, Golden State strl Portland

Za Isiaha Thomasa je bil začetek končnice zelo čustven. Od prihodu na parket ga je dvorana pozdravil s stoječim aplavzom, pred igranjem ameriške himne je bila minuta molka, sam igralec pa je v spomin na mlajšo sestro Chyno Thomas na svojo športno obutev zapisal "RIP Lil Sis." "Je neverjetna oseba in igralec. Čeprav zanj prihodnji dnevi ne bodo nič lažji, je igral po svojih najboljših močeh," je dejal trener Brad Stevens. Thomas je bil s 33 točkami prvi strelec Bostona, na drugi strani pa je bil ključni igralec Chicaga Jimmy Butler. Dosegel je 30 točk, vključno z zadnjima dvema prostima metoma za zmago s 106:102. Na ostalih prizoriščih so višjerangirane ekipe upravičile vloge favoritov. Washington je premagal Atlanta s 114:107, Golden State je bil boljši od Portlanda s 121:109, Houston pa je nadigral Oklahoma City (118:87).





Stephen Curry (Foto: AP)

V dvoboju dveh kandidatov za naziv MVP je bil James Harden precej uspešnejši od Russella Westbrooka. Član Houstona je dosegel 37 točk in zbral še devet podaj ter sedem skokov, 'gospod triple double' pa je tekmo končal pri 22 točkah, 11 skokih in sedmih podajah, ob tem pa je zgrešil 17 od 23 metov iz igre in izgubil devet žog.



Izidi, končnica, 1. krog:

Boston Celtics - Chicago Bulls 102:106

(Chicago je povedel 1:0 v zmagah)



Washington Wizards - Atlanta Hawks 114:107

(Washington je povedel 1:0 v zmagah)



Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 121:109

(Golden State je povedel 1:0 v zmagah)



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118:87

(Houston je povedel 1:0 v zmagah)