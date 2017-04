VIDEO: Golden State z Durantom, a brez Kerra 'pometel' s Portlandom

Na zahodu so Portland Trail Blazers na četrti tekmi gostili Golden State Warriors in izgubili. Bojevniki so zmagali z 128:103 in dobili serijo s 4:0 v zmagah. Prvi strelec je bil Stephen Curry s 37 točkami, po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe je znova zaigral Kevin Durant in dosegel 10 točk v 21 minutah. Golden State je vodil pomočnik glavnega trenerja Mike Brown, Steve Kerr je manjkal zaradi bolezni. Bojevniki se bodo v 2. krogu končnice pomerili z zmagovalcem dvoboja Utah Jazz - Los Angeles Clippers (trenutno razmerje v zmagah je 2:2).

Košarkarji Atlanta Hawks so v prvem krogu končnice vzhodne konference izenačili razmerje moči z Washington Wizards na 2:2, potem ko so na četrti tekmi doma zmagali s 111:101. Junak večera v Atlanti je bil Dennis Schröder z 18 točkami, ki je v zadnjih minutah tekme dosegel dve trojki in dva koša.

Toronto Raptors pa so proti Milwaukee Bucks v boju na štiri zmage povedli s 3:2, saj so peto tekmo dobili s 118:93. V Torontu je Norman Powell k zmagi prispeval 25 točk, plazilci pa si bodo skušali drugi krog končnice zagotoviti že v četrtek v Milwaukeeju. Zmagovalec tega dvoboja se bo v drugem krogu pomeril z branilci naslova prvaka lige NBA, Cleveland Cavaliers, ki so s 4:0 odpravili Indiana Pacers.

Izidi:

- končnica, 1. krog:

- vzhod:

Atlanta Hawks - Washinton Wizards 111:101

- izid v zmagah je izenačen na 2:2;



Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 118:93

- Toronto v zmagah vodi s 3:2;



- zahod:

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 103:128

- Golden State se je s 4:0 uvrstil v 2. krog;