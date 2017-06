VIDEO: Goran Dragić o tem, zakaj je moral vzeti kredit in zakaj krši klubska pravila

Goran Dragić je že nekaj časa v Sloveniji, a zanj ni počitka. Že dober mesec vadi po individualnem programu, ki so mu ga pripravili v NBA klubu Miami Heat. Poleg tega gosti tudi otroke v svojem taboru na Rogli in je polno zaposlen. Slovenska reprezentanca bo priprave na evropsko prvenstvo začela 19. julija, Dragić pa se bo zaradi pravil lige NBA soigralcem lahko pridružil šele 1. avgusta. Na Rogli si je vzel čas tudi za novinarje in je spregovoril o zakulisju lige NBA, o prestopih, o tem, kako je doživel prodajo iz Phoenixa, o moštvu Miamija in njegovi prepoznavnosti v Sloveniji in ZDA.

Priznal je tudi, da si vzame čas za ulično košarko s prijatelji, pa čeprav tega ne bi smel početi, tako kot po klubskih pravilih tudi ne sme voziti motorja, kolesa ali smučati, sicer bi v primeru poškodbe ostal brez plačila. Zanimivo je bilo tudi ob njegovem prestopu v ligo NBA, saj je moral plačati odškodnino 1,6 milijona evrov španskemu klubu. Večino je plačatl sam in je vzel kredit in zaradi tega je bil pod velikim pristikom. Pomagal mu je tudi lastnik Phoenixa, ki mu je posodil denar, njegov agent Rade Filipović pa je za njegov kredit celo zastavil hišo.