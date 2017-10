VIDEO: Misli Gorana Dragića o kandidaturi za predsednika, Luki Dončiću, novi sezoni ...

Košarkarji Miami Heat so bili tokrat povsem nemočni v Barclays Centru v New Yorku - Brooklyn Nets so s prepričljivih 107:88 dobili dvoboj z 'vročico' -, kar priznava tudi prva violina slovenske košarkarske izbrane vrste Goran Dragić, ki v isti sapi poudarja, da tega poraza ne obravnava tragično, saj je bolje, da se kaj takega pripeti v okviru priprav na novo sezono, kot pa kasneje, ko bo šlo zares.





Goran Dragić je v novem pogovoru naši dopisnici iz ZDA Tadeji Lampret znova zaupal marsikaj zanimivega. (Foto: AP)

"Dobro je, da smo jih dobili po 'buči' še pred začetkom sezone, da vidimo, kje se pravzaprav nahajamo s pripravljenostjo. Jasno je, da ne želimo pokazati vsega, kar vadimo na treningih, vemo, da moramo do prve tekme 17. oktobra našo pripravljenost dvigniti na precej višjo raven. Kot sem dejal, verjamem, da imamo letos zelo dobro moštvo, mlado, poletno, ki bo lačno zmag in uspehov. V prvi vrsti pa je glavni cilj uvrstitev v končnico," od odgovornosti in visokih ciljev ne beži eden od nosilcev igre Miamija Goran Dragić, od katerega celotno strokovno vodstvo, soigralci in najzvestejši privrženci kluba ogromno pričakujejo.



"Ne čutim posebnega pritiska, vem, kaj moramo storiti na parketu, da bi bili čim bolj uspešni. Verjamem v svoje soigralce, strokovno vodstvo in dobro vzdušje znotraj slačilnice, kar so glavni predpogoji za uspešno sezono, ki se od nas pričakuje," je med drugim naši dopisnici iz Združenih držav Amerike Tadeji Lampret zaupal najkoristnejši košarkar minulega evropskega prvenstva Goran Dragić, ki je na omenjeni tekmi proti Brooklynu v slabih 24 minutah, kolikor jih je preživel na parketu Barclays Centra, prispeval 12 točk.



