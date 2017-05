VIDEO: Hardnovi vojščaki 'povozili' sosede v San Antoniu za 27 točk, prva zmaga tudi za LeBrona

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Zvezdnik Clevelanda LeBron James je bil prvo ime uvodnega dvoboja, saj je tekmo končal pri 35 točkah. Kyrie Irving jih je dodal 24. Pri poražencih je bil najučinkovitejši Kyle Lowry z 20 točkami.

Še prepričljivejši so bili košarkarji Houstona, ki so tekmece v gosteh ugnali kar za 27 točk. Trevor Ariza je bil najboljši strelec s 23 točkami, po tri manj sta zbrala Clint Capela in James Harden, ki je dodal še 14 skokov. Kawhi Leonard je bil z 21 točkami najbolj razpoložen pri San Antoniu (met 5:14). Houston je zadel 22 od 50 metov za tri točke

Izidi:

- vzhod:

- polfinale:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 116:105

(Cleveland vodi z 1:0 v zmagah)



- zahod:

- polfinale:

San Antonio Spurs - Houston Rockets 99:126

(Houston vodi z 1:0 v zmagah)