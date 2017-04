VIDEO: Houston izločil Westbrookovo Oklahomo, San Antonio povedel

James Harden (Foto: Reuters)

V Houstonu so domači košarkarji potrebovali zmago, da bi se že po petih tekmah prvega kroga končnice zahodne konference uvrstili v drugi krog. Na tekmi polni preobratov, v kateri so bili po prvi in tretji četrtini v vodstvu gostje iz Oklahome, jim je to tudi uspelo. V zadnjo četrtino so vstopili s tremi točkami zaostanka, vendar je v zadnji četrtini na pomoč Jamesu Hardenu priskočil "rezervist" Lou Williams, ki je imel največ zaslug, da so domačini devet minut pred koncem tekme povedli s 86:81, nato pa prednosti niso več izpustili iz rok. Russell Westbrook je bil spet blizu trojnemu dvojčku, tekmo je končal pri 47 točkah, 11 skokih in 9 podajah, vendar to ni bilo dovolj, da bi Okhaloma prišla do šeste tekme. Westbrook, ki je v rednem delu sezone z 42 trojnimi dvojčki popravil rekord Oscarja Robertsona iz sezone 1961-62, je letošnjo sezono končal s povprečjem 31,6 točke na tekmo, k temu pa je dodal še 10,7 skoka in 10,4 podaje.





Russell Westbrook (Foto: AP)

"Čeprav nam ni uspelo priti v naslednji krog tekmovanja, je za nami dobra sezona. Ponosen sem, da sem del te ekipe in da sem imel priložnost igrati z vsemi temi soigralci, ki imajo nemalo zaslug za moj dosežek," je po zadnji tekmi v letošnji sezoni dejal 28-letni Westbrook. V domači ekipi je bil s 34 točkami najbolj učinkovit Harden, 22 pa jih je k zmagi prispeval Williams. V drugem krogu končnice bo Houston igral z boljšim iz dvoboja San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies.

Vodstvo NBA je objavilo predčasni seznam imen za letošnji nabor, ki bo na sporedu 22. junija. Na seznamu je 182 igralcev, od tega 137 igralcev z ameriških kolidžev in 45 košarkarjev z mednarodne scene. Na seznamu slednjih je tudi Slovenec Vlatko Čančar.

Za zdaj so bližje napredovanju košarkarji iz San Antonia, ki so doma premagali Memphis in jih od napredovanja loči le še zmaga. Za varovance Gregga Popovicha so največ točk dosegli Kawhi Leonard 28, Patty Mills 20 in Tony Parker 16, za Memphis, ki bo na naslednji tekmi gostitelj, pa Mike Conley 26. S kom bo v drugem krogu igral Golden State Warriors, ki je v štirih tekmah izločil Portland Trail Blazers, bo treba počakati še najmanj eno tekmo med ekipama Utah Jazz in Los Angeles Clippers. V boljšem položaju je zdaj Utah, ki je v gosteh premagal Los Angeles Clippers in bo v noči na nedeljo v svoji dvorani lahko lovil četrto zmago. S 27 točkami se je v gostujoči ekipi izkazal Gordon Hayward, 16 jih je dosegel Rodney Hood, v domači ekipi pa je Chris Paul tekmo končal pri 26, JJ Redick pa s 24 točkami.



Izidi:

- ZAHOD:

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 105:99

- Houston se je s 4:1 prebil v naslednji krog.



San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 116:103

San Antonio vodi s 3:2 v zmagah.



Los Angeles Clippers - Utah Jazz 92:96

Utah vodi s 3:2 v zmagah.