VIDEO: Izenačen troboj za končnico se nadaljuje, Miami sedaj v 'sendviču' med Indiano in Chicagom

Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8. Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.

Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj Video Nalagam.. Vrhunci NBA tekme LA Clippers - LA Lakers Ogled videovsebin omogoča VOYO Že imaš dostop? Prijavi se! 14-dnevni brezplačni dostop. PREIZKUSI ZDAJ! Ogled videovsebin omogoča VOYO Pozdravljen

nimaš kupljenega dostopa. 14-dnevni brezplačni Voyo dostop. PREIZKUSI ZDAJ! Nalagam.. Vrhunci NBA tekme LA Clippers - LA Lakers

Košarkarji Chicago Bulls so v ligi NBA s 106:104 premagali Atlanta Hawks, blestel pa je Jimmy Butler, ki je k zmagi prispeval 33 točk, vključno z dvema prostima metoma 2,1 sekunde pred koncem tekme. Z zmago so se biki na sedmem mestu vzhodne konference v boju za končnico prvenstva izenačili z Miami Heat Gorana Dragića ter Indiano.

Chicago je na vzhodu skupaj z Miamijem in Indiano sicer zdaj izenačen na sedmem mestu, vendar ima v odločilnih medsebojnih dvobojih prednost pred obema ekipama. v napetem boju za končnico vzhodne konference šestouvrščena Atlanta zdaj za tekmo zaostaja za Milwaukee Bucks. "Nihče ni stavil na nas, da bi se lahko uvrstil v končnico, nihče ni stavil na nas, da bi lahko zmagali," je dejal Butler in dodal: "Sam le igram košarko, za drugo se ne menim. Želim zmagati - in vsak to ve."

Tudi trener bikov Fred Hoiberg ni mogel skriti občudovanja nad Butlerjem. "Bil je fenomenalnem. Jimmy je spet vse naredil sam. Enostavno je našel pod do koša ... jasno, bil je ključni mož za zmago," je dejal Hoiberg. Butlerju je pomagal Rajon Rondo, ki je zbral 25 točk in 11 skokov, Denzel Valentine je k zmagi dodal 13 točk, Paul Zipser pa deset.

V zahodni konferenci so bili petouvrščeni Los Angeles Clippers premočni za mestne tekmece Los Angeles Lakers, saj so zmagali s 115:104. Blake Griffin je k zmagi prispeval 36 točk. Na zahodu je izjemno pomembno zmago dosegel Portland, ki je s 130:117 ugnal Phoenix in je na zadnjem mestu, ki še vodi v končnico. To je za Trail Blazers šesta zaporedna zmaga. Damian Lillard je zbral 31 točk, CJ McCollum pa 29. Pri soncih je Devin Booker prav tako dosegel 31 točk, a to je bil za Phoenix že enajsti zaporedni poraz.

Izidi:

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 115:104

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 106:104

Brooklyn Nets - Orlando Magic 121:111

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 117:123

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 130:117