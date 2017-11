VIDEO: Izjemni Stephen Curry 'zrežiral' preobrat v Philadelphiji

Za aktualne prvake lige je bilo 47 prejetih točk v prvi četrtini največ po letu 1992, ko jim je še eno več zadal Portland. Sixersi so namreč po prvi četrtini vodili s 47:28, ob polčasu pa s 74:52. A nato so gostje vrnili z enako mero, saj je bila tretja četrtina povsem njihova, v kateri so dosegli prav tako 47 točk; Izjemni Stephen Curry jih je v tem delu igre dosegel 20, končal pa pri 35 točkah, 27 jih je dodal še Kevin Durant.

"Dobro so igrali v prvi četrtini, moramo jim čestitati za to. Toda sami smo bili krivi, da smo padli tako nizko. Potem pa je steklo, nekaj lahkih košev v tretji četrtini je pomagalo, da smo ujeli pravi trenutek in na koncu zmagali," je po tekmi težko pot do uspeha razložil Curry.

Izjemni Stephen Curry (Golden State Warriors) je bil znova jeziček na tehtnici v zmagi svojega moštva na gostovanju v Philadelphiji. (Foto: AP)

Dirk Nowitzki in njegov Dallas so so štirih porazih spet zmagali, s 111:79 je namreč padel Milwaukee; nemški zvezdnik je sicer dosegel sedem točk, najboljši je bil Wesley Matthews z 22, Dallas pa kljub temu uspehu ostaja zadnji v zahodni konferenci.

Precej bolje gre Bostonu, saj so kelti v Atlanti niz zmag podaljšali na 15. Tokrat so slavili s 110:99, Kyrie Irving je blestel s 30 točkami, Jaylen Brown pa jih je dodal 27. Teh 15 zmag je peti najdaljši niz uspehov v klubski zgodovini, naslednji mejnik, ki ga lahko Boston izenači, je 19 zaporednih zmag iz leta 2008.

Houston Rockets so ostali na vrhu zahodne konference, potem ko so Memphis premagali s 105:83. James Harden je za zmagovalce prispeval 29 točk, še štirje košarkarji pa so tekmo končali z dvomestnim številom točk.

Osmi zaporedni poraz pa so doživeli igralci Los Angeles Clippers, tokrat jih je s 102:87 premagala zasedba iz Charlotta, pri kateri je bil najučinkovitejši

Kemba Walker s 26 točkami, Dwight Howard pa jih je dodal 16.



Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 102:87

Orlando Magic - Utah Jazz 85:125

Atlanta Hawks - Boston Celtics 99:110

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 116:124

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 105:85

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 79:111

Portland TrailBlazers - Sacramento Kings 102:90