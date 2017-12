VIDEO: James je popeljal Cleveland od desete zmage v nizu

Pred domačimi gledalci so slavili košarkarji Boston Celtics, ki so ugnali Philadelphio 76ers s 108:97, in Denver Nuggets po zmagi nad moštvom Chicago Bulls s 111:110. Dva dni potem, ko je bil James prvič v karieri izključen iz igre, je s 24 točkami in 12 podajami v statistiko vpisal dvojni dvojček, kar je uspelo tudi njegovemu soigralci Kevinu Lovu s 25 točkami in 16 skoki. Toda LeBron James se je izkazal tudi v obrambi. V drugem delu tekme je pokrival 1,85 m visokega in 76 kg težkega nemškega branilca Dennisa Schröderja, kar je za 2,03 m visokega in uradno 113 kg težkega krilnega igralca vse prej kot lahka naloga. Schröder je bil sicer s 27 točkami prvi strelec tekme in je Hawks vodil do vodstva s 67:58 v prvem polčasu. Nato ga je začel pokrivati James in sledil je preobrat in vodstvo Clevelanda z 99:90 ob vstopu v zadnjo četrtino. "Moram reči, da sem kar ponosen na svoje obrambne sposobnosti in pri tem ni pomembno, ali je na drugi strani organizator igre, branilec, krilni košarkar ali center. Vesel sem vsakega izziva," je dejal James, njegov trener Tyronn Lue pa ga je pohvalil: "To je bila ena najboljših obrambnih predstav v sezoni. To, kako je ustavil Schröderja, je odločilo dvoboj v naš prid." V Bostonu je nekdanji soigralec Jamesa Kyrie Irving dosegel 36 točk in navdušil navijače, ki so s stoječim aplavzom pospremili zaključni del njegove predstave, s katero se je Boston še utrdil na čelu vzhodnega dela lige, v katerem je Miami Gorana Dragića sedaj deseti. Pri gostih iz Philadelphie je bil najučinkovitejši Hrvat Dario Šarić (18).

LeBron James (Foto: AP)

Nuggets je do zmage pripeljal Will Barton s košem 3,2 sekunde pred koncem dvoboja, ko se je izid ustavil pri 111:110. Barton je v zadnjih 45 sekundah zadel šest točk. Clippers so tekmo začeli brez štirih članov prve peterke. Zaradi poškodb so manjkali Blake Griffin (koleno), Danilo Gallinari (kolk) in branilca Patrick Beverley (koleno) in Miloš Teodosić (noga). Alex Burks je za Utah zbral 28 točk, Donovan Mitchell jih je dodal 24.

Izidi:

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 114:121

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 108:97

Denver Nuggets - Chicago Bulls 111:110

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 91:103

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107:126