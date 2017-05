VIDEO: Kralj James prehitel svojega idola Jordana in Clevelandu zagotovil sanjski finale

Košarkarji Cleveland Cavaliers so se uvrstili v veliki finale lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference izločili Boston Celtics. Na peti tekmi dvoboja v Bostonu so gladko zmagali s 135:102, prvo ime dvoboja pa je bil LeBron James. Prvi zvezdnik konjenikov je dosegel 35 točk (met iz igre 13/18), ter dodal še po osem skokov in podaj in postall novi rekorder lige NBA. Na tekmah končnice je namreč skupaj dosegel že 5994 točk in na večni lestvici s prvega mesta izrinil legendarnega Michaela Jordana (5987), tudi svojega idola iz mladosti. Air Jordan je odigral 179 tekem končnice (1985-2003), James pa jih je dosedaj odigral 212. "Številko 23 nosim zaradi Mika. Mislim, da sem se zaljubil v to igro zaradi njega, zaradi vsega česar je bil sposoben doseči. Ko gledaš Michalea Jordana, je tako, kot da bi bil bog. Zato nikoli nisem mislil, da da bi bil lahko kot Mike," je povedal kralj James in dodal: "Zdaj moramo vse skupaj šele dobro vsrkati in se poveseliti. To je veliki trenutek, za katerega smo trdo delali."

Košarkarji Clevelanda so prišli do hitrega vodstva s 14:5, po prvi četrtini so vodili že s 43:27 in dosegli klubski rekord po številu doseženih točk v eni četrtini. Ob polčasu so gostiteljem nasuli že 75 točk, kar je največ v končnici lige NBA vse od leta 2003 in jim je prineslo 18 točk prednosti. Boston je bil brez moči, saj je Cleveland vodil že tudi za 39 točk, za goste je Kyrie Irving zbral 24 točk in sedem podaj, Kevin Love pa 15 točk in 11 skokov. Pri Bostonu, ki je igral brez najboljšega strelca Isaiaha Thomasa, je Avery Bradley dosegel 23 točk.

"V rednem delu sezone smo šli skozi težke čase, a ves čas smo se zavedali, da imamo samozavest za kaj več. Lahko smo veliki," je dejal trener Clevelanda Tyronn Lue. Cleveland namreč po rednem delu sezone ni končal na vrhu razpredelnice, prvi nosilci končnice vzhoda so bili košarkarji Bostona, kar se je izkazalo, da ne pomeni veliko.

Cleveland Cavaliers so v lanskem finalu lige NBA v boju na štiri zmage proti Golden State Warriors že zaostajali z 1:3, nato pa osvojili naslov. Bojevniki, ki so šampionske prstane osvojili leta 2015, so v zahodni konferenci brez poraza izločili San Antonio Spurs. Cleveland je v seriji z Bostonom slavil s 4:1 v zmagah, v končnici pa so izgubili le enkrat (12 zmag, en poraz). V finalu se bodo branilci naslova po letih 2015 in 2016 tako še tretjič zapored pomerili z zmagovalci zahoda, Golden State Warriors, ki v letošnji končnici še niso izgubili in imajo v finalni seriji prednost domačega igrišča.

Izid:

- finale vzhodne konference:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 102:135

(Cleveland je napredoval v finale lige s 4:1)