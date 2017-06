VIDEO: Blažiču je žal Omića, a pozdravlja prihod Randolpha, Udrih reprezentantom želi zdravja

Beno Udrih je bil v četrtek kar dvakrat "na ražnju": najprej ga je Goran Dragić ob prihodu v hotel Planja posadil pred polno sobo otrok, ki so imeli marsikatero vprašanje za dvakratnega osvajalca šampionskega prstana lige NBA. Kasneje se je Udrih skupaj z Dragićem in aktualnimi slovenskim reprezentanti Jako Blažičem, Luko Rupnikom in Tejo Oblak preselil na parket, kjer je Dragiću pomagal pri nekaterih akrobacijah in osnovnih košarkarskih vajah. Spet se je Udrih potrpežljivo namenil več časa za vprašanja nadobudnežev, ki pa tudi tokrat niso mogli pozdraviti njegovega vpoklica v reprezentanco. Dosedanji član Detroit Pistons se ni uvrstil na seznam selektorja Igorja Kokoškova, ki ga je vzporedno z dogajanjem na Rogli predstavil medijem v Ljubljani. "Stvar si takšne, kakršne pač so. V reprezentanci so ljudje, ki pač delujejo tako, kot oni vidijo, da se prav dela. Pri tem jaz v bistvu nimam nobene besede. Jaz poskušam biti pripravljen in se zbrati za to, da ostanem zdrav in da si poiščem nov klub, denimo v Ameriki. Kaj pa se v reprezentanci trenutno dogaja, to pa ne vem," je za 24UR dejal Udrih.

Na seznam selektorja Kokoškova pa sta se uvrstila tako Blažič kot Rupnik. Blažič je v vrstah Baskonie lahko od blizu spremljal morebitnega novega naturaliziranega reprezentančnega kolega Anthonyja Randolpha kot tudi Luko Dončića, ki je skupaj z Randolphom v dresu belega baleta po fantastični sezoni sicer doživel precejšnje razočaranje na zaključnem turnirju Evrolige. "Randolph je odličen igralec, še posebej za to slovensko reprezentanco, ki trenutno enostavno nima igralca na položaju krilnega centra," nam je povedal Blažič. "Gotovo mi je žal, da recimo z nami ne bo mogel Alen Omić, ki je drugi naturalizirani igralec. A mislim, da sta oba povabljena na priprave, pa naj si boljši izbori mesto v reprezentanci!" si je zaželel nekdanji član Triglava, Slovana, Olimpije in Crvene zvezde. "Dončić? V Španiji ga imajo za nekega čudežnega dečka in res si je zaslužil ta naziv, saj je imel sezono, kakršno ima le malokdo, tudi, ko gre za vrhunske evropske košarkarje, ki imajo že veliko izkušenj in so v pravih košarkarskih letih. Lahko rečem, da je Luka na pravi poti in da bo šla njegova pot le še navzgor. Mogoče letos prepričamo Gorana, da je še kakšno leto z nami, a bosta gotovo nosilca reprezentance letos, mi smo tukaj, da jima sledimo in upam na najboljši uspeh," je še dodal Blažič.

O Randolphu ima dobro mnenje tudi Udrih, čeprav opozarja, da bo pomembno, kako se bo Američan prilagodil na ekipo in ekipa nanj, medtem ko njegovemu klubskemu soigralcu Dončiću napoveduje dober krstni turnir v dresu reprezentance. "Vem, da je Randolph dober igralec, eden najboljših 'power forwardov', 'štirk', oziroma na 'petici' lahko igra tu v Evropi. Je eden najboljših igralcev in znal bi zelo pomagati slovenski reprezentanci," je dodal Udrih. "Važno je, kako se bo on vključil v ekipo, košarka je, konec koncev, ekipni šport, če se bo dobro vključil in dobro razumel s soigralci, potem bi znal zelo pomagati. Luka pa je tak tip igralca, ki zori v takšnih velikih tekmah. Celo sezono je igral odlično, v Španiji ni lahke tekme. Upam le, da bodo vsi zdravi."