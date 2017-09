VIDEO: Kapetan Dragić si na žalost ni premislil: Zaključujem reprezentančno kariero

Da je bil finalni obračun evropskega prvenstva proti srbski izbrani vrsti najverjetneje zadnji nastop v slovenskem reprezentančnem dresu, je sijajni kapetan Goran Dragić vnovič potrdil na novinarski konferenci v Ljubljani. "Za nami je prečudovito reprezentančno popotovanje, ki se je končalo z osvojitvijo zlate kolajne. Tega sem si neizmerno želel in naposled tudi dobil in mislim, da je najbolj prav, da na tej točki tudi zaključim," je neizogibno še enkrat več potrdil organizator igre Miami Heata, ki je v isti sapi izpostavil neverjetno enotnost celega naroda ob uspehih naših zlatih košarkarjev.

Enaintridesetletni Ljubljančan pravi, da je za njim težko leto. "Vsi smo imeli težko leto brez pravega odmora, v NBA pa je to še malce težje, ker imamo v programu 82 tekem rednega dela in res veliko potovanj. Predvsem je težko ostati zdrav, treba pa je biti tudi mentalno močan. A zelo sem vesel, da lahko igram košarko in delam, kar me veseli. Malce mi je tudi žal, da novembra ne bom mogel biti z reprezentanco."

Selektor Igor Kokoškov je dejal: "Moramo ostati na nivoju vrhunskih evropskih in svetovnih ekip. Žal mi je, da prvenstvo ni štelo tudi kot kvalifikacija za SP ali olimpijske igre kot v preteklosti, drugače bi Gogija prepričali, da bo zaigral še na naslednjem turnirju."





Sijajni kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste Goran Dragić je tudi na novinarski konferenci v Ljubljani vnovič napovedal reprezentančno slovo. (Foto: POP TV)

"Aktualna zasedba ima nekaj, kar predhodne reprezentance niso imele. To je neverjeten moštveni duh, ki nas je pripeljal do tega norega slavja na Kongresnem trgu. Znova bi se želel zahvaliti slehernemu posamezniku za nesebično in bučno podporo tako v dvorani Sinan Erdem v Carigradu kot tudi doma, saj je ta pozitivna energija preprosto 'nalezljiva'. Uspelo nam je doseči nekaj neverjetnega, kar se bomo dejansko začeli zavedati šele čez nekaj časa," je s cmokom v grlu dodal neuničljivi kapetan, ki se že v četrtek vrača v Združene države Amerike, kjer ga čakajo fizični testi pred moštvenimi pripravami na novo sezono v ligi NBA.