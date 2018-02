VIDEO: Konec sezone za poškodovanega Porzingisa, Cleveland 'razpadel' v drugem polčasu

Finalisti košarkarske lige NBA Cleveland Cavaliers nikakor ne morejo splezati na zeleno vejo. Tokrat so pokleknili še na Floridi; košarkarji Orlando Magic so jim prizadejali še drugi boleč poraz v zadnjih treh dneh, ko so po zaostanku za 21 točk na koncu zmagali s 116:98. Prvi zvezdnik konjenikov LeBron James je po novem porazu dva dneva pred koncem prestopnega roka dejal, da bo to sezono končal v dresu Clevelanda. "To sezono sem tu in skušal bom ugotoviti, če lahko najdemo način, kako spet zmagovati," je dejal James, potem ko je s soigralci zapravil 21 točk prednosti, in dodal: "To dolgujem soigralcem, da končamo sezono skupaj, ne glede na to, kako se bo razpletlo."

Igra konjenikov je "razpadla" v drugem polčasu, tako da so izgubili še 14. v zadnjih 21 tekmah. V zadnjih petih porazih so v povprečju prejeli kar po 122,4 točke na tekmo. "Zdaj ni čas za to, da se sramujemo sezone. Pred nami je še kar nekaj tekem. Naš cilj mora biti, da spet prikažemo dobro košarko," je še dejal prvi zvezdnik Clevelanda, ki je dosegel 25 točk in dodal še 10 skokov. Jonathon Simmons je 22 od svojih skupno rekordnih 34 točk dosegel v tretji četrtini, ter popeljal Orlando do zmage; sploh prve na domačem parketu proti Clevelandu po devetih zaporednih porazih.

Kristaps Porzingis si je raztrgal kolenske vezi, so sporočili iz tabora kratkohlačnikov in zanj je sezona končana.

Konjeniki so v prvi četrtini dosegli 43 točk, nato pa skoraj šest minut in pol v zadnji niso dosegli koša. V drugem polčasu so za nameček igrali brez trenerja Tyronna Lueja, ki je v drugi četrtini šel v slačilnico, iz ekipe pa so sporočili, da zaradi bolezni in slabega počutja.

Kristaps Porzingis (Foto: AP)

New York Knicks so v domačem Madison Square Gardnu z 89:103 izgubili proti Milwaukee Bucks. Hujši udarec kot poraz pa je poškodba zvezdnika Kristapsa Porzingisa, ki je prisiljen predčasno končati sezono. Porzingis je v drugi četrtini po zabijanju padel na parket ter se prijel za levo koleno. V igro se ni več vrnil, poznejši pregled z magnetno resonanco pa je pokazal, da si je raztrgal kolenske vezi, so sporočili iz tabora kratkohlačnikov.

Priljubljeni Latvijec, ki je v povprečju dosegal malo manj kot 23 točk na tekmo, bi moral konec meseca zaigrati na tekmi zvezd All-Star v ekipi LeBrona Jamesa. "Upal sem na dobre novice, ko sem si ogledal posnetek po tekmi. Vse najboljše in želim ti čim hitrejše okrevanje," je zapisal James na Twitterju.

Slovenski košarkar Goran Dragić, ki bo prav tako zaigral na tekmi zvezd, je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost. Naslednja tekma ga čaka že danes ponoči, ko bo s soigralci na Floridi gostil Houston Rockets, za čas drugo ekipo zahodne konference.

Izidi:

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 116:98

Toronto Raptors - Boston Celtics 111:91

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 108:82

Brooklyn Nets - Houston Rockets 113:123

New York Knicks - Milwaukee Bucks 89:103

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 115:102

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 105:125

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 112:93