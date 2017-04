VIDEO: Košarkarji Panathinaikosa za kazen domov z avtobusom, predsednik raztrgal letalske karte

Fenerbahče in CSKA na Final Four Evrolige

Šef Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos je košarkarjem odpovedal predviden let, grški mediji celo pišejo, "da je letalske vozovnice preprosto raztrgal" in jih na dolgo pot domov poslal z avtobusom. Grška ekipa je izgubila z 61:79 in po dveh porazih na domačih tleh izgubila še tretjič ter s tem predčasno opustila upe na zaključni turnir četverice. Zato so morali košarkarji na 1097 kilometrov dolgo pot za kazen z avtobusom, vožnja je trajala 11 ur. Giannakopoulos je sicer igralcem pred tekmo v gosteh obljubil bonus v višini 250.000 evrov, ki bi si ga igralci v primeru uvrstitve na zaključni turnir lahko razdelili med sabo.