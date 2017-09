VIDEO: Košarkarski strokovnjaki enotni: 'Slovenija je vrnila čarobnost, igrivost, energijo, pripadnost in atraktivnost'

Čeprav se je zaradi velikega osipa zvezdnikov napovedovalo kot eno slabših evropskih prvenstev v zadnjem času, je Slovenija z Goranom Dragićem in Luko Dončićem poskrbela, da se bo še dolgo govorilo o jubilejnem 40. eurobasketu v Istanbulu. Košarkarski strokovnjaki so si enotni, da se je v Helsinkih, Cluju, Tel Avivu in Istanbulu igral vrhunski 'basket'.

Na prvem mestu se omenja Slovenijo, med igralci pa Luko Dončića. Če kdo še do zdaj ni slišal za 18-letnega Ljubljančana, je zdaj celemu svetu jasno, kdo lahko nasledi Dražena Petrovića, Tonija Kukoća, Michaela Jordana, LeBrona Jamesa, ... Slovenija je na poti do zlate medalje premagala same evropske velesile - Španijo, Francijo, Srbijo, Grčijo - in dokazala, da košarka ni samo za velike. Košarkarski zemljevid Evrope se počasi, a zanesljivo spreminja. Slovenija je do naslova prišla zelo prepričljivo. Najnižjo zmago je zabeležila proti Finski (+3), njena skupna koš razlika pa je + 120 točk ali povprečno 13,3 na tekmo. Tako prepričljivo so v Evropi naslove osvajale le Jugoslavija v Zagrebu 1989 in 1991 ter Španija v njenih zlatih časih pred desetimi leti. Slovenija je košarki vrnila čarobnost, igrivost, energijo, pripadnost, atraktivnost, vse to, zaradi česar je košarka med najbolj priljubljenimi ekipnimi športi na svetu. Zato se danes govori o mali, ampak košarkarsko veliki Sloveniji. Jasno je, da vsi poleg ekipnega duha izpostavljajo dva igralca - kapetana Gorana Dragića in ne več čudežnega dečka Luko Dončića, temveč najbolj nadarjenega košarkarja na svetu, ki lahko vlada tudi v najmočnejši ligi v ZDA.





Goran Dragić in Luka Dončić (Foto: Miro Majcen)

Na mestu je primerjava enega od hrvaških kolegov, ki je zapisal: Goran Dragić je kot Dražen Petrović, Luka Dončić pa novi Toni Kukoč. Goran Dragić je reprezentančno kariero zaključil na najlepši možen način. Osvojil je zlato medaljo, ki si jo je želel, ko se je kot otrok preganjal po betonskih igriščih v Ljubljani in prek TV ekranov spremljal vragolije mojstrov košarke.

Upravičeno mu bo Miami Heat letos plačal 17 milijonov dolarjev, da bo ekipo popeljal v končnico, morda zdaj, ko mu bodo soigralci že bolj zvesto sledili, še korak, dva, tri, dlje. Manjka mu le še nastop na tekmi zvezd lige NBA in šampionski prstan. Luka Dončić je talent, kakršnega v Evropi pri osemnajstih letih še ni bilo. Če je bil nekoč eurobasket namenjen evropskim gledalcem, je tudi zaradi Dončića letos postal globalno tekmovanje. Ogledniki in novinarji iz ZDA ga spremljajo na vsakem koraku in tekmujejo, kdo mu lahko ponudi boljše pogoje, napiše lepše hvalospeve. Dončić ima potencial, da postane najboljši evropski igralec vseh časov in eden vodilnih v ligi NBA. Ko ima Luka žogo v rokah, je košarka enostaven šport. Vse, kar naredi, je lahkotno, naravno, atraktivno. Nič koliko jih je že zapisalo - le nebo je njegova omejitev. Poleg Slovencev so ga najbolj veseli pri Real Madridu, še posebej letos, ko bo moral nadomeščati prvega zvezdnika Sergia Llulla, ki se je avgusta hudo poškodoval in bo z igrišč odsoten vsaj pol leta. Res je, da se košarka igra na parketu, toda srbski strokovnjak Igor Kokoškov je s Slovenijo dokazal, kako pomemben je lahko trener in njegov strokovni štab. V ekipi je ustvaril vrhunsko simbiozo, sistem je prilagodil igralcem, vsakemu posebej je dal zadolžitve, predvsem pa je vse okužil s svojim pozitivnim razmišljanjem. Čeprav je zdaj vse lepo in rožnato, pa se bo evropska košarka že čez dobra dva meseca srečala s svojo kruto realnostjo. Spor med Fibo in Evroligo, ki zdaj trajal že več kot 15 let, je dosegel vrhunec z odločitvijo Fibe, da spremeni koledar tekmovanj. Slovenija bo evropsko zlato branila šele čez štiri leta, do tedaj pa bo reprezentanca v drugorazredni postavi brez evroligaških in NBA igralcev nastopala s Španijo, Črno goro in Belorusijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem.



