VIDEO: Kraljevi klub se je princu Luki poklonil na prav poseben način, kot da je že legenda kluba

Luka Dončić velja za enega največjih mladih talentov svetovne košarke. (Foto: Twitter)

Luka Dončič je dopolnil komaj 18 let, pa ima za seboj že toliko tekem in tudi odmevnih dosežkov, kot da bi bil eden izkušenih veteranov. A kot fantič je v madridski klub prišel pri 13 letih in nato napredoval iz leta v leto, na začetku februarja pa je odigral že 100. tekmo v belem dresu. V letošnji sezoni ima vlogo enega nosilcev igre tako v španskem prvenstvu, kot v Evroligi, pred dnevi je z Realom osvojil prvo lovoriko v sezoni, španski pokal. Po tekmi je tudi pokazal, da je zelo zrel za svoja rosna leta. Po koncu finala je namreč odšel do nasprotne klopi in vsakemu igralcu poražene Valencie podal roko in ga potolažil. Velika gesta, velikega športnika, ki je svojo profesionalno pot šele začel.

Luka je sicer v španski ligi prvič zaigral pri starosti 16 let (in dveh mesecev). Na začetku decembra 2015 je proti Fuenlabradi dosegel 23 točk in dodal 11 podaj in je bil MVP kroga španske lige, najmlajši v zgodovini, nekaj podobnega se je zgodilo 20. decembra, ko je odigral 19 minut v Evroligi (16 točk, 6 skokov, 5 podaj) in bil izbran za najmlajšega MVP v zgodovini Evrolige in je prehitel Juana Carlosa Navarra in Paua Gasola, ki jima je tudi uspelo. Bil je najmlajši igralec v zgodovini španske lige, ki je dobil nagrado in letos je postal tudi najmlajši igralec v Evroligi, ki je bil izbran za igralca meseca (to mu je v tej sezoni uspelo dvakrat). Za nameček pa je v ožjem izboru Evrolige za vzhajajočo zvezdo. Prestižna nagrada, ki jo vsako leto dobi zgolj najbolj nadarjeni košarkar v najmočnejšem klubskem tekmovanju v Evropi.

Sedaj ko je dopolnil 18 let pa se je začelo zanj prav posebno življenjsko obdobje. Še preden je postal polnoleten si je močno želel, da bi lahko končno bil sam svoj šofer in to bo sedaj tudi uradno postal. Za nameček je za darilo prejel prav poseben avto, in sicer fička. To je sicer zelo mali avto za velikana, kot je on, a vseeno se je darila zelo razveselili. Prav posebno darilo pa so mu pripravili še v njegovem trenutnem klubu. Kraljevi klub je namreč objavil krajši video posnetek, v katerega so zajeti vsi najpomembnejši košarkarski trenutki Luke v dresu madridskega velikana. Ni kaj, v Madridu mladega Slovenca zelo cenijo. Real si namreč na vse pretege želi, da bi mladega dragulja svetovne košarke zadržali v ekipi. Sedaj ko je dopolnil 18 let bo lahko sodeloval tudi na naboru za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, ligo NBA. Po poročanju španskih medijev naj bi se nabora udeležil prihodnje leto, strokovnjaki pa mu celo napovedujejo številko ena. Toda osvajalci španskega kraljevega pokala so prepričani, da mu lahko oni ponudijo boljše pogoje za delo in razvoj, vsaj še za nekaj časa. Ne želijo si, da bi premlad odšel čez lužo in tam pogorel zaradi previsokih pričakovanj javnosti.