VIDEO: Kratkohlačniki tudi brez Porzingisa hitro 'ohladili' vročico z nerazpoloženim Dragićem

Košarkarji iz Miamija so doživeli drugi zaporedni poraz v ligi NBA. Po torkovi "ničli" v Clevelandu so v sredo izgubili še v New Yorku s 86:115. Slovenec Goran Dragić je imel v kultnem Madison Square Gardnu dokaj slab večer, v 23 minutah je dosegel šest točk, tri podaje in dva skoka. Najbolj učinkovit igralec floridske ekipe je bil Kelly Olynyk, ki je dosegel 18 točk.

Pri domačih kratkohlačnikih je blestel turški center Enes Kanter, ki je dosegel 22 točk in pobral 14 žog pod obema obročema, od tega kar 18 točk in 13 skokov v prvem polčasu. Courtney Lee je prispeval 17 točk, nekaj slabe volje pa je pri domačih vnesla poškodba latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki si je poškodoval desni gleženj. Newyorčani so izgubili zadnje tri tekme, ki jih je izpustil tudi Kanter, ko se je 25-letnik vrnil, pa je zablestel ‒ tako na igrišču kot tudi ob njem, ko je po tekmi dajal izjave: "Nisem igral treh tekem. Navdušen sem bil, da sem se vrnil. Lačen sem bil. Le želel sem si na igrišče in nekomu odgrizniti uho."

Dragić je po tekmi iskal vzroke za svojo ter ekipno predstavo. Ugotovil je, da je bila največja težava energija ekipe v obrambi: "Na zadnjih dveh tekmah nismo znali ustaviti nikogar. Tako se je zdelo, kot da nas ni v obrambi. Da lahko zadenejo, ko želijo."

Enes Kanter (v sredini) v New Yorku blesti na parketu in ob njem. (Foto: AP)

Oklahoma je morala priznati premoč Orlandu, ki je slavil s 121:108. Pri moštvu, ki je zmagalo, se je s 40 točkami in 15 skoki izkazal Aaron Gordon, pri poražencih je 37 točk in 11 skokov dosegel Russell Westbrook. Philadelphio je do zmage s 118:113 proti Washingtonu popeljal Ben Simmons, ki se je ustavil pri 31 točkah in 18 skokih. Toronto je na krilih 36 točk Kyla Lowryja s 126:113 premagal Charlotte. San Antonio je bil s 104:95 boljši od Memphisa, zvezda večera je bil Lamarcus Aldridge, ki je za ostroge dosegel 41 točk. Detroit je s 131:107 premagal Phoenix, Houston je s 118:97 ugnal Indiano, Houston s 118:97 Indiano. Minnesota je s 120:102 nadigrala New Orleans, prvak Golden State pa je bil po podaljšku s 127:123 boljši od Los Angeles Lakers.

Izidi:

New York Knicks ‒ Miami Heat 115:86

(Goran Dragić: 6 točk, 3 podaje in 2 skoka v 23 minutah za Miami)

Detroit Pistons ‒ Phoenix Suns 131:107

Orlando Magic ‒ Oklahoma City Thunder 121:108

Philadelphia 76ers ‒ Washington Wizards 118:113

Toronto Raptors ‒ Charlotte Hornets 126:113

Houston Rockets ‒ Indiana Pacers 118:97

New Orleans Pelicans ‒ Minnesota Timberwolves 102:120

Dallas Mavericks ‒ Brooklyn Nets 104:109

San Antonio Spurs ‒ Memphis Grizzlies 104:95

Los Angeles Lakers ‒ Golden State Warriors 123:127*

* - po podaljšku