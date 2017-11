VIDEO: LeBron James prvič v karieri izključen in to ravno proti Dragićevem Miamiju

Incident se je zgodil ob koncu tretje četrtine, LeBron James pa je bil prvič - po odigranih 1082 tekmah v karieri - izključen v ligi NBA. A tedaj so imeli konjeniki že 19 točk prednosti, razpoloženi pa so bili tudi njegovi drugi soigralci. Predvsem to velja za Kevina Lova, ki je za zmago prispeval 38 točk, od tega jih je kar 32 dosegel v prvem polčasu in 22 v prvi četrtini, medtem ko je Dwyane Wade vročici nasul 19 točk. Pogumen mož je sodnik Kane Fitzgerald. Pred avtoriteto, kot je "kralj James", ni trepetal. Sodnik je, za razliko od evropskih delivcev košarkarske pravice, komentiral dogodek v zaključku tretje četrtine. "Gestikuliral je takoj po tisti akciji in tudi zamahnil proti meni. Razne stvari mi je govoril na uho in nisem imel druge možnosti, kot da ga oddaljim s parketa."