VIDEO: Luka Dončić soglasno dobil nagrado Evrolige 'Rising Star'

Trenerji evroligaških klubov so v glasovanju nagrado za najboljšega mladega igralca (do 22 let) soglasno podelili slovenskemu košarkarju Luki Dončiću. Slovenski reprezentant se je z madridskim Realom uvrstil na zaključni turnir Evrolige v Carigradu, med sezono pa je bil štirikrat izbran za najkoristnejšega (MVP) igralca kroga. V povprečju je v Evroligi na tekmo dosegal po 8,1 točke, 4,5 skoka in 4,3 podaje.

Dončić je drugi Slovenec, ki je prejel to prestižno nagrado, prvi je bil center Erazem Lorbek leta 2005 za Climamio iz Bologne in drugi igralec Reala. Pred njim je to uspelo Nikoli Mirotiću, ki je nagrado dobil dve leti zapored, 2011 in 2012. Lani je nagrado osvojil Alex Abrines (Barcelona), pred tem pa dvakrat zapored Bogdan Bogdanović (v dresu beograjskega Partizana in carigrajskega Fenerbahčeja). Zanimivo je, da se bosta v polfinalu zaključnega turnirja pomerila prav Fenerbahče in Real Madrid, drugi par je CSKA - Olympiacos.

Drugo mesto je v glasovanju zasedel 20-letni Hrvat Ante Žižić (Darušafaka), tretje mesto si delita 22-letni Srb Marko Gudurić (Crvena zvezda) in 22-letni Senegalec s španskim potnim listom Ilimane Diop (Baskonia).