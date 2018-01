VIDEO: Martić (p)o prevzemu Olimpije: Zame je to izziv, ki sem si ga lahko samo želel

Zoran Martić (Foto: Damjan Žibert)

Zgodba o menjavi Gašperja Okorna z Zoranom Martićem se je spletla in razpletla v prvih dneh novega leta; potem ko so v klubu dva dni pred tekmo z Bayreuthom sporočili, da prvi ni več trener, je drugi že dan pozneje vodil moštvo v Nemčiji. Začel je uspešno in zmagal z 79:78, danes je v dvorani Stožice nekoliko podrobneje predstavil sistem dela in svoja pričakovanja.

Zoran Martić je edini slovenski košarkarski trener, ki je z domačo izbrano vrsto prišel do dveh odličij. Najprej je bil na evropskem prvenstvu do 22 let leta 1998 v italijanskem Trapaniju drugi, dve leti kasneje pa z reprezentanco do 20 let na Ohridu še prvi. Kot trener je vodil številne klube tako doma kot v tujini. Nazadnje je bil kratko obdobje trener na Kitajskem, pred tem pa je sezono in pol deloval v poljskem Sopotu. Leto prej je delal v makedonskem MZT-ju, kjer je osvojil pokal in državni naslov. Od leta 1993 – 1997 je bil trener v mladinskem pogonu Petrola Olimpije, med leti 2008 in 2010 pa je bil pomočnik trenerja v evroligaški zasedbi Zmajev. V Sloveniji je v svoji karieri vodil še Krko, Slovan, Zlatorog, Helios, Kraški zidar, Škofjo Loko in Roglo. V tujini je bil trener na Madžarskem (Szolnok, Kormend), Cipru (APOEL), Ukrajini (Khimik) in v Črni gori (Budućnost).

Trener Martić je s Petrolom Olimpijo sklenil pogodbo do konca tekmovalne sezone 2017/18 z možnostjo podaljšanja. "Razšli smo se kot prijatelji, sporazumno. Mislim, da sem bil več kot korekten in da sem bil v pomoč, držal sem obljubo, ki sem jo dal, da bo imel do novega leta mir. S vso odgovornostjo lahko rečem, da mu nisem metal polen pod noge, pa tudi glede očitkov: za klub je narejeno najbolje, kot je bilo mogoče. Nobenih natolcevanj, koliko izplačil in podobno. Tako, kot smo se dogovorili, to smo naredili," je o starem trenerju na začetku novinarske konference dejal direktor kluba Roman Lisac. "Zahvaljujem se upravi za priložnost, ki sem jo dobil in jo z veseljem sprejel. Hitro smo se dogovorili. Imeli smo samo tri treninge z ekipo, tako da je situacija nekoliko posebna. Jaz se šele spoznavam z napadalnimi shemami, s filozofijo ekipe. Ni časa, da bi prav veliko menjaval. Včeraj smo imeli tekmo, jutri gremo v Črno goro, čez dva dni nas čaka naslednja tekma ... " je dejal novi strateg zmajev. Prav naporen urnik bo tema pogovorov v prihodnosti; Martić je dejal, da prezasedenost oziroma preobremenjenost s po tremi tekmami na teden ni normalen urnik, Lisac pa je o tej temi napovedal ostre pogovore s krovno zvezo pred naslednjo sezono, saj je po njegovem mnenju v sedanjem sistemu zgolj Olimpija na nek način kaznovana, ker bo v sezoni odigrala kar 80 tekem. O tem, kaj pričakuje od svojih novih igralcev, pa je Martić dejal: "Pričakujem maksimalno profesionalnost, večjo disciplino v igri, bolj odgovorno igro, poudarek pa na boljši obrambi in učinkovitosti v skoku, kar sta bili slabosti v dosedanjem delu sezone."





Roman Lisac (Foto: Damjan Žibert)

Ena prvih potez je bila menjava kapetana; namesto Gregorja Horvata je zdaj v tej vlogi Domen Lorbek. "Z Gregorjem sem opravil daljši razgovor. Všeč mi je bilo, kako je igral v lanski sezoni. Letos takšnih iger ni bilo, povedal sem mu, kaj mi ni bilo všeč v njegovi igri. Želim, da ima tak pristop kot lani. Želel sem ga razbremeniti, da se posveti svoji igri. Domna sem izbral, ker je najstarejši, najbolj zrel, ima izkušnje z evroligaškim tekmovanjem."

Gašper Okorn je v Petrolu Olimpiji pustil pečat predvsem v lanski sezoni 2016/2017, saj je po osmih letih skupaj s sodelavci in igralci vrnil naslov državnega prvaka v Ljubljano. Olimpija je v pretekli sezoni osvojila tudi pokalno lovoriko, pred začetkom sezone 2017/2018 pa so se navijači veselili tudi naslova Super pokalnih zmagovalcev Slovenije.

Fibina liga prvakov, v kateri je uspešno začel svojo pot v zmajevem gnezdu, sicer ne bo prednostna naloga: "Cilje je postavila uprava. A prednost imata liga ABA in domače prvenstvo ter pokal. Seveda ne morem reči igralcem, da kakšne tekme ne smemo dobiti, toda nekaj tekem bomo izkoristili za treninge in uigravanje." O okrepitvah je dejal, da zahteval ni nikogar, bo pa zelo verjetno kmalu dobil Mirzo Begića; kot je pojasnil Lisac, je kljub v zaključnem delu dogovora z njim in ga bodo najverjetneje že naslednji teden predstavili kot igralca zeleno-belih. O tem, kaj mu pomeni priložnost, da bo delal kot trener Olimpije, pa Martić pravi: "Doslej te priložnosti nisem imel, to je izziv, ki bi si ga lahko samo želel. Če si košarkarski trener ali igralec v Sloveniji, je na nek način vrh slovenska reprezentanca ali Olimpija. Izziv bom zagrabil z obema rokama."