VIDEO: Miami brez Dragića poražen v Orlandu

Moštvo Miamija je v pripravah na novo sezono lige NBA odigrala prijateljsko tekmo v Orlandu. Gostitelji so tesno zmagali (93:90), trener Miamijapa je tokrat počitek namenil prvemu organizatorju igrein Udonisu Haslemu. Prvi strelec vročice je bil(19 točk), Hassan Whiteside pa je dodal 17 točk in 15 skokov. Pri Orlandu je Aaron Gordnon dosegel 19 točk.

Organizator igre Utah Jazz Dante Exum se je na pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone v ligi NBA hudo poškodoval. Poškodba ramenskega obroča naj bi ga po prvih zdravniških izvidih oddaljila od košarkarskih parketov za skoraj pol leta.

Dvaindvajsetletni Exum, ki v Salt Lake Cityju trenira pod vodstvom slovenskega stratega in pomočnika glavnega trenerja Utaha Igorja Kokoškova, je drugič v karieri težje poškodovan. Leta 2015, potem ko je bil le nekaj mesecev prej izbran kot peti na naboru lige NBA, si je hudo poškodoval koleno na prijateljski tekmi med Slovenijo in Avstralijo v Stožicah. Exum je v lanski sezoni imel povprečje 6,2 točke, 1,7 podaje in dva skoka na tekmo. Utah Jazz je izpadel v drugem krogu končnice proti kasnejšemu prvaku Golden State Warriors.